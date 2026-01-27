Katedra za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku

razvija suradnje

praktičnim tržišnim izazovima

Saponiom d.d.

Marketing

Marketinško planiranje

Hrvatska udruga za marketing – CROMAR

Helena Štimac

Cilj je studentima omogućiti primjenu teorijskih znanja na stvarne tržišne izazove. Suradnja sa Saponijom i rad na brendu Ornel studentima su pružili iznimno vrijedno iskustvo rada na konkretnom poslovnom zadatku, uz razvoj analitičkog i strateškog razmišljanja. Ovakvi projekti potvrđuju važnost povezivanja akademske zajednice i poslovnog sektora te značajno doprinose kvalitetnijoj pripremi studenata za tržište rada

37 studenata

Ornel

Anđela Erceg, Marina Perišić, Petra Perković i Katarina Kožul

Marina Perišić

Rad na ovom marketinškom planu bio je prilika da teorijska znanja primijenimo na stvarne poslovne izazove. Rad na izradi marketinškog plana za Ornel bio je izrazito dinamičan i poticajan. Pobjeda je rezultat timskog rada, uloženog truda i kreativnosti, a stečeno iskustvo sigurno će nam koristiti u daljnjem profesionalnom razvoju. Zahvalne smo Saponiji i Ekonomskom fakultetu u Osijeku, kao i profesorici Štimac, na pruženoj prilici za učenje kroz praksu

bolju vidljivost

Sanja Lučić

Suradnja sa studentima EFOS-a za Saponiju je iznimno vrijedna jer donosi svježe uvide te konkretne i primjenjive prijedloge koji nam mogu poslužiti kao kvalitetan input u promišljanju budućih marketinških aktivnosti za brend Ornel. Posebno nas veseli analitičan i kreativan pristup timova, kao i činjenica da su rješenja usmjerena na stvarne potrebe tržišta. Vjerujemo da ovakvi projekti stvaraju obostranu korist – studentima pružaju dragocjeno iskustvo rada na stvarnom zadatku, a tvrtkama nove ideje i drugačiju perspektivu

važno

nove ideje i drugačije poglede

Tekst i foto: Marina Perišić i Anđela Erceg, studentice 2. godine diplomskog studija smjera Marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku

kontinuiranos poslovnim sektorom kako bi studentima omogućila povezivanje teorijskih znanja s. Kroz rad na stvarnim projektnim zadacima studenti stječu vrijedno iskustvo, razvijaju strateško razmišljanje te se pripremaju za buduće profesionalne uloge u području marketinga.Tijekom ove akademske godine ostvarena je suradnja sa, u okviru koje su studenti diplomskog studija smjerau sklopu kolegija, izrađivali cjeloviti marketinški plan za brend Ornel. Projekt im je omogućio da stečena znanja primijene na stvaran poslovni zadatak te da se kroz timski rad upoznaju s procesom marketinškog planiranja u praksi. Studenti su analizirali tržište, potrošače i konkurenciju te predlagali konkretne marketinške aktivnosti prilagođene stvarnim potrebama tržišta. U projekt se uključila i, čime je suradnja dodatno obogaćena znanstvenom i stručnom dimenzijom.Nositeljica kolegija, prof. dr. sc.izjavila je: „.“U izradi marketinškog plana sudjelovalo je ukupno osam timova, odnosno, a svi su uspješno predstavili svoja rješenja predstavnicima tvrtke Saponia d.d. Pobjednički tim istaknuo se kvalitetnom analizom tržišta, jasnim strateškim smjernicama i kreativnim pristupom, što je rezultiralo jasnim i upotrebljivim marketinškim prijedlogom za brend. Članice pobjedničkog tima su, studentica druge godine diplomskog studija smjera Marketing, izjavila je: „.“Rad studenata doveo je do konkretnih i praktičnih prijedloga. Predložene aktivnosti usmjerene su nabrenda Ornel i njegov daljnji razvoj na tržištu, uz korištenje suvremenih marketinških rješenja koja se mogu primijeniti u praksi.Brand managerica Saponie d.d.istaknula je: „.“Ovakva suradnja studentima pruža priliku da znanja stečena na fakultetu primijene u stvarnim poslovnim situacijama i steknu iskustvo koje jeza njihov daljnji razvoj. Istovremeno, poslovni sektor dobivana tržišne izazove. Katedra za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku i ubuduće će poticati slične projekte koji studentima omogućuju praktičan rad i bolju pripremu za ulazak na tržište rada.