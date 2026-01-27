Od teorije do prakse: studenti marketinga rade na stvarnim poslovnim projektima
27.01.2026. 10:52
Katedra za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku kontinuirano razvija suradnje s poslovnim sektorom kako bi studentima omogućila povezivanje teorijskih znanja s praktičnim tržišnim izazovima. Kroz rad na stvarnim projektnim zadacima studenti stječu vrijedno iskustvo, razvijaju strateško razmišljanje te se pripremaju za buduće profesionalne uloge u području marketinga.
Tijekom ove akademske godine ostvarena je suradnja sa Saponiom d.d., u okviru koje su studenti diplomskog studija smjera Marketing u sklopu kolegija Marketinško planiranje, izrađivali cjeloviti marketinški plan za brend Ornel. Projekt im je omogućio da stečena znanja primijene na stvaran poslovni zadatak te da se kroz timski rad upoznaju s procesom marketinškog planiranja u praksi. Studenti su analizirali tržište, potrošače i konkurenciju te predlagali konkretne marketinške aktivnosti prilagođene stvarnim potrebama tržišta. U projekt se uključila i Hrvatska udruga za marketing – CROMAR, čime je suradnja dodatno obogaćena znanstvenom i stručnom dimenzijom.
Nositeljica kolegija, prof. dr. sc. Helena Štimac izjavila je: „Cilj je studentima omogućiti primjenu teorijskih znanja na stvarne tržišne izazove. Suradnja sa Saponijom i rad na brendu Ornel studentima su pružili iznimno vrijedno iskustvo rada na konkretnom poslovnom zadatku, uz razvoj analitičkog i strateškog razmišljanja. Ovakvi projekti potvrđuju važnost povezivanja akademske zajednice i poslovnog sektora te značajno doprinose kvalitetnijoj pripremi studenata za tržište rada.“
U izradi marketinškog plana sudjelovalo je ukupno osam timova, odnosno 37 studenata, a svi su uspješno predstavili svoja rješenja predstavnicima tvrtke Saponia d.d. Pobjednički tim istaknuo se kvalitetnom analizom tržišta, jasnim strateškim smjernicama i kreativnim pristupom, što je rezultiralo jasnim i upotrebljivim marketinškim prijedlogom za brend Ornel. Članice pobjedničkog tima su Anđela Erceg, Marina Perišić, Petra Perković i Katarina Kožul.
Marina Perišić, studentica druge godine diplomskog studija smjera Marketing, izjavila je: „Rad na ovom marketinškom planu bio je prilika da teorijska znanja primijenimo na stvarne poslovne izazove. Rad na izradi marketinškog plana za Ornel bio je izrazito dinamičan i poticajan. Pobjeda je rezultat timskog rada, uloženog truda i kreativnosti, a stečeno iskustvo sigurno će nam koristiti u daljnjem profesionalnom razvoju. Zahvalne smo Saponiji i Ekonomskom fakultetu u Osijeku, kao i profesorici Štimac, na pruženoj prilici za učenje kroz praksu.“
Rad studenata doveo je do konkretnih i praktičnih prijedloga. Predložene aktivnosti usmjerene su na bolju vidljivost brenda Ornel i njegov daljnji razvoj na tržištu, uz korištenje suvremenih marketinških rješenja koja se mogu primijeniti u praksi.
Brand managerica Saponie d.d. Sanja Lučić istaknula je: „Suradnja sa studentima EFOS-a za Saponiju je iznimno vrijedna jer donosi svježe uvide te konkretne i primjenjive prijedloge koji nam mogu poslužiti kao kvalitetan input u promišljanju budućih marketinških aktivnosti za brend Ornel. Posebno nas veseli analitičan i kreativan pristup timova, kao i činjenica da su rješenja usmjerena na stvarne potrebe tržišta. Vjerujemo da ovakvi projekti stvaraju obostranu korist – studentima pružaju dragocjeno iskustvo rada na stvarnom zadatku, a tvrtkama nove ideje i drugačiju perspektivu.“
Ovakva suradnja studentima pruža priliku da znanja stečena na fakultetu primijene u stvarnim poslovnim situacijama i steknu iskustvo koje je važno za njihov daljnji razvoj. Istovremeno, poslovni sektor dobiva nove ideje i drugačije poglede na tržišne izazove. Katedra za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku i ubuduće će poticati slične projekte koji studentima omogućuju praktičan rad i bolju pripremu za ulazak na tržište rada.
Tekst i foto: Marina Perišić i Anđela Erceg, studentice 2. godine diplomskog studija smjera Marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Tijekom ove akademske godine ostvarena je suradnja sa Saponiom d.d., u okviru koje su studenti diplomskog studija smjera Marketing u sklopu kolegija Marketinško planiranje, izrađivali cjeloviti marketinški plan za brend Ornel. Projekt im je omogućio da stečena znanja primijene na stvaran poslovni zadatak te da se kroz timski rad upoznaju s procesom marketinškog planiranja u praksi. Studenti su analizirali tržište, potrošače i konkurenciju te predlagali konkretne marketinške aktivnosti prilagođene stvarnim potrebama tržišta. U projekt se uključila i Hrvatska udruga za marketing – CROMAR, čime je suradnja dodatno obogaćena znanstvenom i stručnom dimenzijom.
Nositeljica kolegija, prof. dr. sc. Helena Štimac izjavila je: „Cilj je studentima omogućiti primjenu teorijskih znanja na stvarne tržišne izazove. Suradnja sa Saponijom i rad na brendu Ornel studentima su pružili iznimno vrijedno iskustvo rada na konkretnom poslovnom zadatku, uz razvoj analitičkog i strateškog razmišljanja. Ovakvi projekti potvrđuju važnost povezivanja akademske zajednice i poslovnog sektora te značajno doprinose kvalitetnijoj pripremi studenata za tržište rada.“
U izradi marketinškog plana sudjelovalo je ukupno osam timova, odnosno 37 studenata, a svi su uspješno predstavili svoja rješenja predstavnicima tvrtke Saponia d.d. Pobjednički tim istaknuo se kvalitetnom analizom tržišta, jasnim strateškim smjernicama i kreativnim pristupom, što je rezultiralo jasnim i upotrebljivim marketinškim prijedlogom za brend Ornel. Članice pobjedničkog tima su Anđela Erceg, Marina Perišić, Petra Perković i Katarina Kožul.
Marina Perišić, studentica druge godine diplomskog studija smjera Marketing, izjavila je: „Rad na ovom marketinškom planu bio je prilika da teorijska znanja primijenimo na stvarne poslovne izazove. Rad na izradi marketinškog plana za Ornel bio je izrazito dinamičan i poticajan. Pobjeda je rezultat timskog rada, uloženog truda i kreativnosti, a stečeno iskustvo sigurno će nam koristiti u daljnjem profesionalnom razvoju. Zahvalne smo Saponiji i Ekonomskom fakultetu u Osijeku, kao i profesorici Štimac, na pruženoj prilici za učenje kroz praksu.“
Rad studenata doveo je do konkretnih i praktičnih prijedloga. Predložene aktivnosti usmjerene su na bolju vidljivost brenda Ornel i njegov daljnji razvoj na tržištu, uz korištenje suvremenih marketinških rješenja koja se mogu primijeniti u praksi.
Brand managerica Saponie d.d. Sanja Lučić istaknula je: „Suradnja sa studentima EFOS-a za Saponiju je iznimno vrijedna jer donosi svježe uvide te konkretne i primjenjive prijedloge koji nam mogu poslužiti kao kvalitetan input u promišljanju budućih marketinških aktivnosti za brend Ornel. Posebno nas veseli analitičan i kreativan pristup timova, kao i činjenica da su rješenja usmjerena na stvarne potrebe tržišta. Vjerujemo da ovakvi projekti stvaraju obostranu korist – studentima pružaju dragocjeno iskustvo rada na stvarnom zadatku, a tvrtkama nove ideje i drugačiju perspektivu.“
Ovakva suradnja studentima pruža priliku da znanja stečena na fakultetu primijene u stvarnim poslovnim situacijama i steknu iskustvo koje je važno za njihov daljnji razvoj. Istovremeno, poslovni sektor dobiva nove ideje i drugačije poglede na tržišne izazove. Katedra za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku i ubuduće će poticati slične projekte koji studentima omogućuju praktičan rad i bolju pripremu za ulazak na tržište rada.
Tekst i foto: Marina Perišić i Anđela Erceg, studentice 2. godine diplomskog studija smjera Marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)