Državne nekretnine

Tekst i foto: Državne nekretnine

objavile su novi natječaj za zakupu vlasništvu Republike Hrvatske. Udaju poslovne prostore u, a natječaj je otvoren do. Pregledi prostora organizirani su izmeđuprema rasporedu objavljenom u javnom pozivu.Poslovni prostori za zakup usmješteni su u uličnim prizemljima druge i treće gradske zone. Površinom su od 13 do 60 četvornih metara, a iznosi početnih mjesečnih zakupnina su odza mali prostor nadomak Ilice u ulici Nad lipom 4A doza 47 kvadrata prostora na obližnjem Trgu Vladka Mačeka 2. Preostale lokacije u Zagrebu su: Boškovićeva 3, Ozaljska 51, Poljana Zvonimira Dražića 3, Franje Petračića 28, Zvonimirova 6 i Stančićeva 11.se u zakup daje poslovni prostor nulte zone odi početne zakupnine od. Smješten je nedaleko katedrale, u dvorišnom dijelu zgrade u, a nešto niže na križanjumože se zakupiti prostor od 15-ak kvadrata s početnom zakupninom odPoslovni prostori u prvoj zoni zakupa ponuđeni su una Trgu bana Petra Zrinskog 4, u Puli na Rivi 14 - Sv. Ivana 3, u Splitu u Matoševoj 9 i na zadarskom Poluotoku u ulici Stomorica 5, a početne mjesečne zakupnine iznoseza 116 kvadrata u Karlovcu,za 70-ak kvadrata u Puli,za 27 kvadrata u Splitu iza 43 kvadrata u Zadru.se u zakup daju dva poslovna prostora treće gradske zone. Poslovni prostor od 90-ak kvadrata na lokaciji Podmurvice - Zvonimirova zakupnika traži od ranije, a prvi je put na natječaju poslovni prostor od 80,35 kvadrata u riječkom kvartu Zamet i to na vrlo frekventnoj lokaciji s obzirom na to da se nalazi u prizemlju jednog i u blizini drugog nebodera.Poslovni prostor za zakup uje nedaleko autobusne stanice, površine 60-ak kvadrata s početnom zakupninom od. Na natječaju je i otočni poslovni prostor površine oko 55 kvadrata, a može se zakupiti po početnoj cijeni odu Supetru, gospodarskom, kulturnom i turističkom središtu otoka Brača.Svi prostori u zakup se daju u, a prvi mjesec od sklapanja ugovora zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine. Na natječaju mogu sudjelovatikoje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, dok za garaže mogu konkurirati i fizičke osobe. Ponude se podnose osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb, gdje će biti održano i javno otvaranje svih pravovremeno pristiglih ponuda.