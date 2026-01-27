Kriminalističkim istraživanjem

19-godišnjak

provale i dvije krađe

bezalkoholna pića i pivo

skuter

suncobran

700 eura

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jes područja Baranje počinio kaznena djelaNaime, sumnji ga se da je u noći između 19. i 20. prosinca prošle godine provalio u trgovinu u Osijeku iz koje je ukrao. Potom je 30. prosinca, također prošle godine, u Osijeku 34-godišnjaku otuđio, a s terase jednog osječkog ugostiteljskog objekta iu siječnju ove godine, izvijestili su iz policije.Ukupna materijalna šteta iznosi okoProtiv osumnjičenog slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.