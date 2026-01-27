Noćni harač u Osijeku: mladić krade gdje stigne
27.01.2026. 11:01
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 19-godišnjak s područja Baranje počinio kaznena djela provale i dvije krađe.
Naime, sumnji ga se da je u noći između 19. i 20. prosinca prošle godine provalio u trgovinu u Osijeku iz koje je ukrao bezalkoholna pića i pivo. Potom je 30. prosinca, također prošle godine, u Osijeku 34-godišnjaku otuđio skuter, a s terase jednog osječkog ugostiteljskog objekta i suncobran u siječnju ove godine, izvijestili su iz policije.
Ukupna materijalna šteta iznosi oko 700 eura.
Protiv osumnjičenog slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Naime, sumnji ga se da je u noći između 19. i 20. prosinca prošle godine provalio u trgovinu u Osijeku iz koje je ukrao bezalkoholna pića i pivo. Potom je 30. prosinca, također prošle godine, u Osijeku 34-godišnjaku otuđio skuter, a s terase jednog osječkog ugostiteljskog objekta i suncobran u siječnju ove godine, izvijestili su iz policije.
Ukupna materijalna šteta iznosi oko 700 eura.
Protiv osumnjičenog slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)