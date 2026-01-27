Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je Đakovčanka u listopadu prošle godine počinila kaznena djela krivotvorenja isprave i ovjeravanja neistinitog sadržaja.

Naime, utvrđeno je da je 27. listopada 2025. godine sačinila lažni kupoprodajni ugovor, u kojemu je bivšeg supruga kao vlasnika vozila navela kao prodavatelja, a sebe kao kupca vozila. Potom je na ugovoru krivotvorila potpis bivšeg supruga, pa je u stanici za tehnički pregled obavila prijenos vlasništva nad automobilom. Opisanim radnjama bivšem je suprugu pričinila štetu od oko 3.000 eura, izvijestili su iz policije.

Protiv osumnjičene slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




