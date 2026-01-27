Kriminalističkim istraživanjem

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

policijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je Đakovčanka u listopadu prošle godine počinilakrivotvorenja isprave i ovjeravanja neistinitog sadržaja.Naime, utvrđeno je da je 27. listopada 2025. godine sačinilakupoprodajni ugovor, u kojemu je bivšeg supruga kao vlasnika vozila navela kao prodavatelja, a sebe kao kupca vozila. Potom je na ugovorubivšeg supruga, pa je u stanici za tehnički pregled obavilanad automobilom. Opisanim radnjama bivšem je suprugu pričinila štetu od oko, izvijestili su iz policije.Protiv osumnjičene slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.