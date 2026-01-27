Mir i dobro

Ministarstvo unutarnjih poslova

nisu dovoljna

teške ozljede

41 osoba

13 teško i 28 lakše

65 523 komada

„Dani pirotehnike” nemaju racionalno opravdanje

Udruga Prijatelji životinja

Ljudi su nam se javljali u velikom broju, potreseni ozljedama, stradalim i ozlijeđenim životinjama, strahom, bukom i kaosom u naseljima, uz jasnu poruku da žele zabranu sve bučne pirotehnike. Sve to pokazuje da kampanju moramo nastaviti i od toga nećemo odustati

Lorena Herceg

društveno prihvatljivom i bezazlenom obliku

veću i nekontroliranu uporabu

dani pirotehnike

Doček Nove godine traje nekoliko minuta, a zakon dozvoljava eksplozije bučnih pirotehničkih sredstava punih šest dana i noći. Svi oni koji su od 15. prosinca nabavili cijele arsenale pirotehnike, danonoćno vrše teror, što se vidi i u statistici. Zato i imamo toliko ozlijeđenih ljudi i materijalne štete

Kozmetičke izmjene ne štite djecu i životinje

Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Njihovi ključni zahtjevi ostaju jasni

Ovo je pitanje sigurnosti, javnog reda i mira te osnovne empatije. Svake godine dobivamo iste posljedice, samo s novim žrtvama. Vrijeme je da zakon konačno štiti građane i životinje, a ne buku i eksplozije

www.prijatelji-zivotinja.hr

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Ovogodišnji rezultati operativne akcije „”, koju provodi, još jednom pokazuju da trenutačna zakonska ograničenja. Posljedice sudjece i odraslih, kaznena djela i prekršaji, a stradavanja ljudi i životinja ponavljaju se iz godine u godinu.Prema podacima za akciju 2025./2026., od posljedica uporabe pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava ozlijeđena je ukupno, od čega. Među teško ozlijeđenima je sedmero djece mlađe od 14 godina, troje maloljetnika mlađih od 18 godina i tri punoljetne osobe. Među lakše ozlijeđenima je dvanaestero djece mlađe od 14 godina, devet maloljetnika mlađih od 18 godina i sedam punoljetnih osoba.U istom razdoblju policija je izuzela čakpirotehničke galanterije, evidentirana su propucavanja dva objekta i propucavanja dva automobila, a zabilježeno je 375 prekršaja i 38 kaznenih djela povezanih s pirotehnikom, oružjem i streljivom. Posebno zabrinjava što je ove godine ozlijeđeno više ljudi nego tijekom prošlogodišnje akcije, što potvrđuje da se problem ne smanjuje i da se zakon treba postrožiti.ističe da je „grozni prosinac” iza nas ostavio razornu poruku: „”, poručujeiz udruge Prijatelji životinja.Zakonska tolerancija višednevne uporabe pirotehnike stvara dojam da je riječ ozabave. Činjenica da je pucnjava dopuštena više dana zaredom izravno potiče sve, kako među odraslima tako i među djecom. U takvim okolnostima nemoguće je učinkovito apelirati na građane da se suzdrže od korištenja pirotehnike, kada zakon istodobno šalje suprotnu poruku i dopušta pucnjavu danima kada se ništa ne slavi.Udruga godinama ukazuje da tzv. „”, od 27. prosinca do 1. siječnja, nemaju nikakvo racionalno opravdanje: „.”Prijatelji životinja najavljuju da će ponovno pisati Ministarstvu i u ovogodišnjim izmjenamainzistirati na stvarno konkretnim, provedivim mjerama, a ne na kozmetičkim izmjenama koje u praksi ne smanjuju broj ozlijeđenih, ne štite djecu, ne štite životinje i ne olakšavaju provedbu policiji.: potpuna zabrana bučne pirotehnike jednake ili veće snage od već zabranjenih petardi i redenika, ukidanje tzv. dana pirotehnike, zabrana reklamiranja i prodaje pirotehnike u trgovinama mješovitom robom te korištenje svjetlosne pirotehnike isključivo na dva sata u novogodišnjoj noći.”, zaključuju Prijatelji životinja.Iz udruge Prijatelji životinja podsjećaju da je više od 40 000 građana potpisalo peticiju za zabranu bučne pirotehnike, koja se još uvijek može potpisati na