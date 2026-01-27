samostalno

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Iako zakon omogućuje gradovima daodluče ona potrošnju, većina ih se i dalje odlučuje za njegovu primjenu pood tri posto. Riječ je o porezu koji se naplaćuje nau ugostiteljskim objektima, a čini prihod lokalnih proračuna.Prema podacima, porez na potrošnju trenutačno ne primjenjuje. Među njima su i neki veći gradovi poput, ali i niz manjih sredina. Ove su godine tom se popisu pridružili, koji su porez u potpunosti ukinuli.Trend poreznog rasterećenja započeo je još prije nekoliko godina.bila je jedan od prvih gradova koji su se odrekli tog prihoda, a kasnije su isti potez povukli, uz procijenjeni gubitak od više desetaka tisuća eura godišnje. Unatoč tome, dio gradova odlučio se nate je nakon privremenih smanjenja vratio stopu na zakonski maksimum.Razlike među gradovima vidljive su i u. Manji broj gradova primjenjuje porez od, dok se većina zadržala na. Posebnost jejedini grad koji koristina potrošnju, a istodobno ima i najniže stope poreza na dohodak u zemlji.Primjeri poputpokazuju da gradovina potrošnju često nastoje biti konkurentni i drugim poreznim politikama. Ipak, praksa je neujednačena, pa se porezna opterećenja u hrvatskim gradovima i dalje značajno razlikuju.