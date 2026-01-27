Osječko-baranjska županija raspisala Javni poziv za udruge za 2026.
27.01.2026. 8:02
Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu.
Predmet Javnog poziva je dodjela namjenskih nepovratnih financijskih sredstava udrugama čiji su programi i projekti usmjereni na ostvarivanje općeg dobra te doprinose razvoju i unapređenju kvalitete života građana na području Županije. Financirat će se programi koji su u skladu s uvjetima Javnog poziva, vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske te ciljevima utvrđenima Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga.
Programima od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno definirani skupovi aktivnosti koji, kroz dugoročno ili vremenski ograničeno djelovanje, ostvaruju vidljivu dodanu društvenu vrijednost, zadovoljavaju javne potrebe na području Županije te pridonose razvoju lokalne zajednice.
Javni poziv provodi se sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji, a obuhvaća sljedeća prioritetna područja financiranja:
– zdravlje i zaštita okoliša,
– socijalna skrb, humanitarne i karitativne djelatnosti,
– građanske akcije, ljudska prava i slobode,
– djelovanje braniteljskih udruga proizišlih iz Domovinskog rata,
– rad s djecom i mladima.
Udruge koje djeluju na području Osječko-baranjske županije i ispunjavaju uvjete Javnog poziva pozivaju se da prijave svoje programe i projekte te na taj način doprinesu razvoju zajednice i ostvarivanju općeg dobra.
Sve detalje ovog javnog poziva možete pročitati ovdje.
Tekst: OBŽ
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
