Kako bi smo pomogli našim mladim obiteljima riješiti goruće pitanje – ono stambeno ovaj smo program koncipirali u dva dijela, a s prvim smo započeli tijekom prošle godine kada smo otvorili javni poziv za suradnju s jedinicama lokalne samouprave koje u suradnji s Osječko-baranjskom županijom trebaju dostaviti odgovarajuće lokacije na kojima ćemo izgraditi obiteljske kuće ili višestambene zgrade. Podsjetit ću da smo za prvu fazu ovog programa najavili izgradnju do 50 obiteljskih kuća ili višestambenih zgrada. Ono što možemo reći je da je bio izuzetno dobar odaziv jedinica lokalne samouprave. Čak 26 jedinica lokalne samouprave prijavilo nam je lokacije za 91 obiteljsku kuću, odnosno 31 višestambenu zgradu. U ovom trenutku smo u fazi odabira onih najboljih lokacija koje su pogodne za brzu realizaciju programa s ciljem da u sljedećih dvije do tri godine već imamo prve obitelji koje će koristiti ovakav oblik stambenog zbrinjavanja. Cilj je ovog program rješavanje krova nad glavom mladim obiteljima, demografska revitalizacija, očuvanje i opstanak mladih u prostoru, ali i revitalizacija naših ruralnih područja. S obzirom da nudimo obiteljsku kuću, na prvom mjestu su nam obitelji s više djece, odnosno više članova obitelji. Ono što želimo napraviti je da mlade obitelji koje će koristiti našu stambenu jedinicu, odnosno nekretninu, kroz plaćanje najma otplaćuju vrijednost te nekretnine. Minimalan najam će biti na rok od 10 godina, nakon čega oni mogu otkupiti i postati vlasnici ove nekretnine. Sve ono što su platili tijekom najma i korištenja same nekretnine ulazi u otplatu. Ukoliko mlada obitelj želi biti u dugoročnom najmu i dužem od 10 godina, odnosno čak do 25 godina, ostavit ćemo i tu mogućnost kako bi u roku od 25 godina oni mogli otplatiti vrijednost same nekretnine i ta nekretnina prelazi njima u vlasništvo. Dakle, cilj nam je i dugotrajno zadržavanje ljudi u našem prostoru. To je prvi dio ovog programa. Drugi dio ovog programa je financijska potpora svim mladima koji rješavaju svoje stambeno pitanje putem kupnje stana ili kupnje kuće, ali isto tako i putem izgradnje obiteljske kuće ili proširenja obiteljske kuće radi proširenja obitelji. Znači, svi oni koji se odlučuju samostalno već sada, od ove godine, kupovati nekretninu ili proširivati i graditi nekretninu, moći će dobiti financijsku potporu Osječko-baranjske županije. Javni poziv za dodjelu ove financijske potpore krenut će od 28. siječnja, dakle, za nekoliko dana, i mi očekujemo zaista velik interes na ovom programu. Ono što je ovdje važno je da će se potpore moći koristiti u iznosima od 3.000 do 10.000 eura i ovaj program zamjenjuje onaj program subvencioniranja kamatnih stopa za kupnju stana ili druge nekretnine. Program smo, znači, unaprijedili, dodali smo nove elemente i omogućili smo i onima koji grade nekretninu ili ju dograđuju. Svakako bih htjela istaknuti da ćemo pozvati i jedinice lokalne samouprave da se uključe i u ovaj program kako bi dodatno s financijskim sredstvima još više olakšali mladima stjecanje krova nad glavom ili kupovanje same nekretnine. Ukupno, kada govorimo o ova dva segmenta programa "Naša Slavonija" i "Baranja - naš dom", za izgradnju obiteljskih kuća u sljedeće četiri godine planiramo iznos od 10 milijuna eura, a kada govorimo o financijskoj potpori u četverogodišnjem razdoblju, govorimo o iznosu od 2 milijuna eura. Dakle, oko 500.000 eura godišnje namijenjeno je za sam ovaj program

Od 31. listopada do 15. prosinca prošle godine bio je objavljen Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za partnerstvo u provedbi programa. Jedinice lokalne samouprave mogle su prijaviti zemljišta za darovanje županiji koja ispunjavaju sljedeće uvjete: da se zemljište nalazi u naseljima do 7.000 stanovnika, da je u vlasništvu jedinice te da zemljište ispunjava infrastrukturne i prostorno-planske uvjete. Prijave jedinica lokalne samouprave vrednuju se prema sljedećim kriterijima, a to su pad broja stanovništva, uređenost infrastrukture, dostupnost javnih ustanova, mogućnost brze realizacije programa te dodatni doprinos koji su jedinice mogle same predložiti. Prijave su u fazi obrade i vrednovanja te se planira donošenje odluke o odabiru jedinica, odnosno zemljišta. Prednost ostvaruju zemljišta koja su spremna za brzu realizaciju programa. Dodatno, Osječko-baranjska županija u prosincu prošle godine donijela je odluku o dodjeli potpora mladim obiteljima za kupnju stana ili kuće, gradnju kuće, rekonstrukciju, odnosno adaptaciju stana ili kuće. Visina financijske potpore određena je prema broju ostvarenih bodova prema sljedećim kriterijima, a to je broj djece u obitelji, ukupna mjesečna primanja obitelji, stambeni status. Dodatne bodove ostvaruju djeca s utvrđenim invaliditetom, odnosno s tjelesnim oštećenjem te samohrani roditelji

Županica Nataša Tramišak predstavila je danas novi program Osječko-baranjske županije pod nazivom "Naša Slavonija i Baranja - naš dom" namijenjen mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja. Uz županicu, objašnjenja vezano za prijavu na programe Osječko-baranjske županije dala je i pročelnica Upravnog odjela za stambenu politiku, obitelj i mlade Andreja Bilić Mađarević.