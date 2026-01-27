Servisne informacije [27. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
27.01.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti magla i niski oblaci, a poslijepodne ponegdje sunčanije. Navečer naoblačenje sa zapada. Jutarnja temperatura 0°C, a dnevna do 9°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Ulica javora 12-20, 11-19, Ulica kestenova 12-52, Dunavska 36-60, 35-43, Krbavska ulica 2-16, Ulica sv. Josipa Radnika 21-23/a, Unska 1-25 nep, Vrbaska 4-16, 3-17
od 8:30 do 12:30 sati - Našička 2-14/a, 1-33 nep, Podgoračka 20-28/a, 17
od 11:30 do 14:00 sati - Dunavska 53-57/c, Vrbaska 34-44, 35-45
Bez plina
Bez vode
od 9:00 do 10:00 sati - Medulinska ulica od kbr. 7 do 20 i Opatijska ulica od kbr. 58 do 64.
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [27.01.-01.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [22.-28.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [22.-28.01.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti magla i niski oblaci, a poslijepodne ponegdje sunčanije. Navečer naoblačenje sa zapada. Jutarnja temperatura 0°C, a dnevna do 9°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Ulica javora 12-20, 11-19, Ulica kestenova 12-52, Dunavska 36-60, 35-43, Krbavska ulica 2-16, Ulica sv. Josipa Radnika 21-23/a, Unska 1-25 nep, Vrbaska 4-16, 3-17
od 8:30 do 12:30 sati - Našička 2-14/a, 1-33 nep, Podgoračka 20-28/a, 17
od 11:30 do 14:00 sati - Dunavska 53-57/c, Vrbaska 34-44, 35-45
Bez plina
Bez vode
od 9:00 do 10:00 sati - Medulinska ulica od kbr. 7 do 20 i Opatijska ulica od kbr. 58 do 64.
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [27.01.-01.02.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [22.-28.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [22.-28.01.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)