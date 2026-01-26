Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, odlazi iz Banskih dvora i to na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).

Primorac će, kako su Jutarnjem listu potvrdili iz Vlade, biti ministar do kraja tjedna, kada se planira izbor novog ministra financija.

Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a prema dogovoru srednjoeuropskog klastera (Hrvatska, Mađarska, Poljska), po prvi put otkad smo u EU, jedno mjesto pripalo je Hrvatskoj. Primorac je izrazio želju da bude kandidat, što je predsjednik Vlade Andrej Plenković i podržao.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Bulterijer vrhunsk...
Bulterijer vrhunski št...
Francuski bu...
Prelepi stenci francus...
Prelep dečak apric...
Prelep dečak apricot p...
Labrador retriver ...
Izuzetna čokoladna šte...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:152

Registrirani online (1): NameNo


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa