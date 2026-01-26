Ministar Marko Primorac odlazi iz Vlade
26.01.2026. 12:42
Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, odlazi iz Banskih dvora i to na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).
Primorac će, kako su Jutarnjem listu potvrdili iz Vlade, biti ministar do kraja tjedna, kada se planira izbor novog ministra financija.
Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a prema dogovoru srednjoeuropskog klastera (Hrvatska, Mađarska, Poljska), po prvi put otkad smo u EU, jedno mjesto pripalo je Hrvatskoj. Primorac je izrazio želju da bude kandidat, što je predsjednik Vlade Andrej Plenković i podržao.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
