Foto: Dražen Bota

Izložba pod nazivomosječke kipariceotvorena je do, a u posljednjem tjednu izložbe održat će se, i to us početkom u 18.30 sati.Ulaz je slobodan.“, navodi autorica, čiji radovi kroz glinu bilježe tragove pokreta, sjećanja i fragilne stabilnosti vremena u kojem živimo.Ovom izložbom u Galeriji Kulturnog centra Josipa je publici predstavila novi ciklus radova nastao kroz višegodišnje istraživanje materijala, procesa i osobnog prostora.Izložba Atelje+ otvara prostor za novo iskustvo skulpture, na razmeđi tradicije, osobne povijesti i suvremenih umjetničkih praksi.Izložbu možete pogledati u Galeriji Kulturnog centra do 31. siječnja od 8- 23 sata, a pridružite nam se na razgovoru s umjetnicom Josipom Stojanović, kustosicom izložbe Valentinom Radoš i na stručnomm vodstvu kroz izložbu u srijedu, 28.1. u 18.30 sati.