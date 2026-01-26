Korisničko ime: Lozinka:
Izložba pod nazivom Atelje+ osječke kiparice Josipe Stojanović u Galeriji Kulturnog centra otvorena je do 31. siječnja, a u posljednjem tjednu izložbe održat će se razgovor s autoricom i stručno vodstvo kroz izložbu, i to u srijedu, 28. siječnja s početkom u 18.30 sati.

Ulaz je slobodan.

Za mene je zemlja arhetipska materija, supstanca iz koje sve nastaje i kojoj se sve vraća“, navodi autorica, čiji radovi kroz glinu bilježe tragove pokreta, sjećanja i fragilne stabilnosti vremena u kojem živimo.

Ovom izložbom u Galeriji Kulturnog centra Josipa je publici predstavila novi ciklus radova nastao kroz višegodišnje istraživanje materijala, procesa i osobnog prostora.

Izložba Atelje+ otvara prostor za novo iskustvo skulpture, na razmeđi tradicije, osobne povijesti i suvremenih umjetničkih praksi.

Izložbu možete pogledati u Galeriji Kulturnog centra do 31. siječnja od 8- 23 sata, a pridružite nam se na razgovoru s umjetnicom Josipom Stojanović, kustosicom izložbe Valentinom Radoš i na stručnomm vodstvu kroz izložbu u srijedu, 28.1. u 18.30 sati.


Foto: Dražen Bota


