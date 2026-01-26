Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika I. policijske postaje s ispostavom Čepin utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 53-godišnja državljanka Njemačke počinila kazneno djelo prijevare.

Naime, utvrđeno je da je ona preko društvene mreže u veljači prošle godine stupila u kontakt sa 69-godišnjakinjom iz okolice Osijeka, kojoj se predstavila kao liječnik iz Libanona te ju je lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu ne samo da je muškarac, već da su u ljubavnoj vezi te da će doći u Republiku Hrvatsku kako bi se vjenčali. 69-godišnjakinja joj je u sljedećih šest mjeseci kroz nekoliko transakcija na inozemne račune nepoznatih osoba isplatila ukupno 5.000 eura.

Protiv osumnjičene slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Policija poziva građane da nepoznatim osobama, koje upoznaju putem interneta ne uplaćuju novac.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




