Foto: Pexels.com/Ilustracija

policijskih službenika I. policijske postaje s ispostavom Čepin utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jedržavljanka Njemačke počinila kazneno djelo prijevare.Naime, utvrđeno je da je ona prekou veljači prošle godine stupila u kontakt saiz okolice Osijeka, kojoj se predstavila kaote ju je lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu ne samo da je muškarac, već da su ute da će doći u Republiku Hrvatsku kako bi se vjenčali. 69-godišnjakinja joj je u sljedećih šest mjeseci kroz nekoliko transakcija na inozemne račune nepoznatih osoba isplatila ukupnoProtiv osumnjičene slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.Policija poziva građane da nepoznatim osobama, koje upoznaju putem interneta ne uplaćuju novac.