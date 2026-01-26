Filmsko razbojništvo kod Našica: Oteli 64-godišnjaka, tukli ga i uzeli 1.600 eura
26.01.2026. 11:02
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Našice utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 32-godišnjak i 31-godišnjak iz okolice Našica počinili kaznena djela razbojništva i protupravnog oduzimanja slobode na štetu 64-godišnjaka iz Našica.
Naime, 24. siječnja oko 1.15 sati 64-godišnjak je dovezao poznanike u Budimce, gdje ga su ga dočekali 32-godišnjak iz 31-godišnjak te su ga nasilu izvukli iz automobila i uveli u kuću, gdje su mu oduzeli osobne dokumente, ključeve i 1.600 eura, a ujedno su mu onemogućili izlazak iz kuće. Ondje su ga držali sve do dolaska policije koju je slučajni prolaznik pozvao na mjesto događaja, izvijestili su iz policije.
Tijekom opisanog kaznenog djela oštećeni je dobio nekoliko udaraca i zadobio je lakše tjelesne ozljede.
Osumnjičeni su uz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
