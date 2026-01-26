Kriminalističkim istraživanjem

32-godišnjak i 31-godišnjak

razbojništva i protupravnog oduzimanja slobode

nasilu

oduzeli

onemogućili

nekoliko udaraca

lakše tjelesne ozljede

Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

policijskih službenika Policijske postaje Našice utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da suiz okolice Našica počinili kaznena djelana štetu 64-godišnjaka iz Našica.Naime, 24. siječnja oko 1.15 sati 64-godišnjak je dovezao poznanike u Budimce, gdje ga su ga dočekali 32-godišnjak iz 31-godišnjak te su gaizvukli iz automobila i uveli u kuću, gdje su muosobne dokumente, ključeve i 1.600 eura, a ujedno su muizlazak iz kuće. Ondje su ga držali sve do dolaska policije koju je slučajni prolaznik pozvao na mjesto događaja, izvijestili su iz policije.Tijekom opisanog kaznenog djela oštećeni je dobioi zadobio jeOsumnjičeni su uz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predani pritvorskom nadzorniku