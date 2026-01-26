Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Klizalište na Sokolu svoja vrata tradicionalno zatvara krajem siječnja, stoga pozivamo sve ljubitelje klizanja da iskoriste ovaj tjedan za stvaranje posljednjih ovosezonskih uspomena na ledu.

Smjene rada na klizalištu su (uz napomenu da se blagajna radnim danima otvara u 15:30, a vikendom u 8:30 sati):

– ponedjeljak – petak: 16.00 – 17.00; 17.40 – 18.40; 19.20 – 20.20 sati
– subota: 09.20 – 10.20; 11.00 – 12:00; 12.40 – 13.40; 14.20 – 15.20; 16.00 – 17.00; 17.40 – 18.40; 19.20 – 20.20 sati

Podsjećamo, cijena ulaznice iznosi 4 eura, a 3 eura plaća se najam klizaljki (ukoliko klizači nemaju svoje). Za najmlađe klizače na raspolaganju je pomoć u obliku „pingvina“ po cijeni najma od 5 eura, a građani koji imaju svoje klizaljke iste mogu donijeti na oštrenje (usluga oštrenja naplaćuje se po cijeni od 7 eura). Cijena karnet ulaznica (10kom) je 35 eura.

Sve novosti vezane uz rad Klizališta Sokol Centra Osijek pratite na službenim Facebook i Instagram profilima klizališta.



Foto: Klizalište Sokol


