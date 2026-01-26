Klizalište na Sokolu

zatvara

ljubitelje klizanja

stvaranje

uspomena

Smjene rada na klizalištu su (uz napomenu da se blagajna radnim danima otvara u 15:30, a vikendom u 8:30 sati):

4 eura

3 eura

pingvina

5 eura

7 eura

35 eura

Klizališta Sokol Centra Osijek

Foto: Klizalište Sokol