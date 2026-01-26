19. Dan mimoza – Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice

20. Europski tjedan prevencije raka vrata maternice

podizanje svijesti

Ivan Radić

Kao i svake godine povodom Dana mimoza želimo poslati jasnu poruku o iznimnoj važnosti prevencije. Upravo zato podržavamo ovakve javnozdravstvene akcije i rad udruga u suradnji s Gradskom ligom protiv raka. Čestitam novom predsjedniku, dr. Vlatku Kopiću, na izboru, uvjeren da će njegovo vodstvo dodatno unaprijediti javnozdravstvene aktivnosti koje Gradska liga protiv raka provodi u suradnji s Gradom Osijekom

povećava izdvajanja

2,2 milijuna eura

85 posto

besplatnog taksi-prijevoza

Tu mjeru dodatno širimo te će od ove godine pravo na besplatan prijevoz imati i oboljeli od hematoloških zloćudnih bolesti

novog

750 milijuna eura.

Gradske lige protiv raka Osijek

Vlatko Kopić

zabrinjavajuće statističke podatke

Svaki rak koji se pravovremeno otkrije moguće je liječiti, no problem je što se građani nedovoljno odazivaju na preventivne preglede i ne koriste mogućnosti cijepljenja. U Hrvatskoj se svakoga dana jednoj ženi dijagnosticira rak vrata maternice, a svaka treća do četvrta žena od te bolesti umire

redovitih

cijepljenja

Prevencija je ključna. Informacije trebamo širiti unutar obitelji, među prijateljima i u zajednici. Preventivni pregledi kod ginekologa esencijalni su za zdravlje žena i dobrobit cijelih obitelji

Tekst i foto: Osijek.hr

Na Trgu Ante Starčevića u Osijeku u subotu je obilježen, ujedno i, javnozdravstvena akcija usmjerena nao važnosti prevencije, ranog otkrivanja i cijepljenja protiv humanog papiloma virusa (HPV).Javnoj akciji pridružio se i gradonačelnik Osijeka, istaknuvši kako Grad kontinuirano ulaže u zdravstvo i snažno podupire preventivne programe.– rekao je gradonačelnik Radić.Naglasio je kako Grad Osijek značajnoza zdravstvo, istaknuvši da proračun za 2026. godinu iznosi, što jeviše nego 2021. godine. Posebno je izdvojio mjeruonkoloških bolesnika od kuće do Kliničkog bolničkog centra Osijek i natrag, u sklopu koje su prošle godine ostvarena 3222 prijevoza.– najavio je gradonačelnik, podsjetivši i na najveći zdravstveni projekt u istočnoj Hrvatskoj – izgradnjuKliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog više odPredsjedniki prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, dr., upozorio je nao raku vrata maternice u Hrvatskoj, naglasivši kako je riječ o bolesti koja se u velikoj mjeri može spriječiti.– upozorio je Kopić.Istaknuo je važnostginekoloških pregleda iprotiv HPV-a, naglasivši da cijepljenje smanjuje mogućnost infekcije u čak 80 posto slučajeva te da je namijenjeno i djevojčicama i dječacima.– poručio je Kopić.