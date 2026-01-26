Prevencija spašava živote: Osijek obilježio Dan mimoza
26.01.2026. 9:35
Na Trgu Ante Starčevića u Osijeku u subotu je obilježen 19. Dan mimoza – Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice, ujedno i 20. Europski tjedan prevencije raka vrata maternice, javnozdravstvena akcija usmjerena na podizanje svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i cijepljenja protiv humanog papiloma virusa (HPV).
Javnoj akciji pridružio se i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, istaknuvši kako Grad kontinuirano ulaže u zdravstvo i snažno podupire preventivne programe.
– Kao i svake godine povodom Dana mimoza želimo poslati jasnu poruku o iznimnoj važnosti prevencije. Upravo zato podržavamo ovakve javnozdravstvene akcije i rad udruga u suradnji s Gradskom ligom protiv raka. Čestitam novom predsjedniku, dr. Vlatku Kopiću, na izboru, uvjeren da će njegovo vodstvo dodatno unaprijediti javnozdravstvene aktivnosti koje Gradska liga protiv raka provodi u suradnji s Gradom Osijekom – rekao je gradonačelnik Radić.
Naglasio je kako Grad Osijek značajno povećava izdvajanja za zdravstvo, istaknuvši da proračun za 2026. godinu iznosi 2,2 milijuna eura, što je 85 posto više nego 2021. godine. Posebno je izdvojio mjeru besplatnog taksi-prijevoza onkoloških bolesnika od kuće do Kliničkog bolničkog centra Osijek i natrag, u sklopu koje su prošle godine ostvarena 3222 prijevoza.
– Tu mjeru dodatno širimo te će od ove godine pravo na besplatan prijevoz imati i oboljeli od hematoloških zloćudnih bolesti – najavio je gradonačelnik, podsjetivši i na najveći zdravstveni projekt u istočnoj Hrvatskoj – izgradnju novog Kliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog više od 750 milijuna eura.
Predsjednik Gradske lige protiv raka Osijek i prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, dr. Vlatko Kopić, upozorio je na zabrinjavajuće statističke podatke o raku vrata maternice u Hrvatskoj, naglasivši kako je riječ o bolesti koja se u velikoj mjeri može spriječiti.
– Svaki rak koji se pravovremeno otkrije moguće je liječiti, no problem je što se građani nedovoljno odazivaju na preventivne preglede i ne koriste mogućnosti cijepljenja. U Hrvatskoj se svakoga dana jednoj ženi dijagnosticira rak vrata maternice, a svaka treća do četvrta žena od te bolesti umire – upozorio je Kopić.
Istaknuo je važnost redovitih ginekoloških pregleda i cijepljenja protiv HPV-a, naglasivši da cijepljenje smanjuje mogućnost infekcije u čak 80 posto slučajeva te da je namijenjeno i djevojčicama i dječacima.
– Prevencija je ključna. Informacije trebamo širiti unutar obitelji, među prijateljima i u zajednici. Preventivni pregledi kod ginekologa esencijalni su za zdravlje žena i dobrobit cijelih obitelji – poručio je Kopić.
Tekst i foto: Osijek.hr
