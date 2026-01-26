Dinamo

3:0

puno više očekivali

ozbiljnu rekonstrukciju

jačeg suparnika

Bijelo-plavih

Složio bih se s ocjenom da je naš poraz potpuno zaslužen. Imali smo premalo raspoloženih igrača, zapravo gotovo nitko nije bio na nekoj zadovoljavajućoj razini, a s druge strane moram reći da u ovakvim utakmicama, s protivnikom kao što je Dinamo, ne smiješ pokloniti onakav prvi gol kojeg smo primili, pa i onaj drugi. U prvoj situaciji imali smo valjda svih deset igrača iza lopte, kod drugog gola smo se našli u nekoj zoni gdje radimo izlazak iz pritiska i poklonimo im loptu. I onda je nakon toga bilo teško igrati, kada je Dinamo došao do prednosti i onda je mogao držati i posjed uz kvalitetu koju oni imaju

Željko Sopić

Ne smiju nam biti „pune gaće“

izjednačenu igru

dva gola prednosti

Sigurno smo ostali dužni našim navijačima jer po meni nismo stvorili niti jednu ozbiljnu situaciju pred njihovim vratima. Ušli smo nekoliko puta u zadnju trećinu terena gdje smo trebali bolje razigrati , ali da se ne lažemo – bile su nam danas „pune gaće“. Na taj način je vrlo teško igrati nogomet, kad na utakmici radiš sve ono što ne radimo na treninzima… Željeli smo riješiti neke stvari na terenu koje su, da ne kažem baš neprirodne, ali se ipak ne rade. Pokušavali smo napraviti nešto iz nečega što baš i nije normalno.

Nismo uspjeli pobjeći

Siguran sam da će sljedeću utakmicu biti bolje, zato jer znamo da smo doveli nekoliko novih igrača koji nisu igrali u svojim klubovima, zasigurno ne u optimalnom stanju jer im nedostaje utakmica. Mađioničar nisam da ih spremim za tjedan ili dva, no siguran sam da ćemo se izdići iz ovoga. Potpuno sam siguran da ovi igrači koji nisu dugo igrali, a danas su ostali cijelo vrijeme na terenu ili su odradili 70-80 minuta, da će se dizati iz kola u kolo. Međutim, ponovit ću kako ne smijemo poklanjati ovakve golove, posebno ne suparniku Dinamove kvalitete koji je jako dobro izbalansiran na svim pozicijama. Trebamo doći glavu jer iz ove situacije možemo samo svi zajedno izaći.

Mobilizirati redove i pokušati dobiti Rijeku

Opus Areni

Znamo da je Dinamo trenutno zaista razina iznad svih ostalih. Rijeka se podigla u formi, ali se vidjelo i u ovom njihovom ogledu sa Slaven Belupom da se s njima može igrati nešto lakše nego s liderom. To znači da ćemo idućega tjedna napraviti sve da se mobiliziramo i odigramo dobru utakmicu te polučimo dobar rezultat, odnosno pobjedu.

je naprosto bio bolji u svim segmentima nogometne igre i to je na kraju okrunio s uvjerljivihu svoju korist. Naravno da smo svi skupaod naše momčadi koja je doživjela, no na startu smo ipak naletjeli na dosta, a i izdanjeje bilo preskromno da bi se nešto ulovilo u bodovnom smislu., izjavio jeIzuzev prvih 25 minuta, kada smo gledalina terenu, sve ostalo je prošlo u znaku Modrih koji su već do odlaska na odmor imalisa začelja na startu drugog dijela sezone, no naš trener razmišlja na način da će već u sljedećem nastupu sve biti značajno bolje.Iduće nedjelje naćemo ugostiti momčad Rijeke koja je aktualni prvak Hrvatske i aktivni sudionik europskog natjecanja.