Foto: Taekwondo klub Osijek

Proteklog vikenda uodržan je međunarodni turnirkoji donosi bodove za europsku i svjetsku, juniorsku i kadetsku rang listu. Na turniru je nastupilo(181 kadeta i 225 juniora) iz cijele Europe željnih novih bodova. Na turniru je nastupila i predstavnicau juniorskoj konkurenciji -63kgkojoj je ovo prvi nastup na ovako jakom i prestižnom turniru.U prvoj borbi pobjeđuje reprezentativku Slovačke2:0 (6:4; 6:5), a u borbi za medalju gubi nažalost 2:0 (5:0; 5:1) od izuzetno visoke i neugodne predstavnice Splitskog Monterakoja na kraju završava na 2. mjestu ovog jakog turnira.Idućeg dana, u sportskoj dvorani srednje škole, a u organizacijiodržano je polaganje za, crne pojaseve, od 1. do 4. DANA. Polaganje se održavalo pred komisijom od pet članova:8.DAN,7.DAN,6.DAN,7.DAN,6.DAN te demonstrator7.DAN.Svaki ispit za DAN i POOM zvanje zastoji se od ispita taekwondo tehnike, formi ili obaveznih sastava, samoobrane, sportske borbe i za DAN zvanja lomljenja tvrdih predmeta tj. dasaka od 2,5cm debljine.Ispitu je pristupilo, od kojih je njihza viša zvanja. Za 1. POOM ( dječji crni pojas u kojem kandidati polažu sve osim lomljenja tvrdih predmeta) pristupilo je 111 kandidata, a palo je 36 kandidata. Za 1.DAN pristupilo je 35 kandidata,a palo je 14 kandidata, za 2. POOM 15 kandidata, a palo je 2 kandidata, za 2. DAN 15 kandidata te su svi prošli, za 3 poom 1 kandidatkinja koja je prošla, za 3. DAN 3 kandidata te su svi prošli i za 4.DAN 1 kandidatkinja koja je prošla. Iz taekwondo klub „Osijek“ za 1.POOM uspješno je položila, za 1.DAN, za 2.POOMi za 4. DAN