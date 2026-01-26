Bodovi, borbe i crni pojasevi: uspješan vikend TK Osijek
26.01.2026. 7:55
Proteklog vikenda u dvorani Sutinska Vrela održan je međunarodni turnir Zaprešić Noble Taekwondo Championship statusa E3 koji donosi bodove za europsku i svjetsku, juniorsku i kadetsku rang listu. Na turniru je nastupilo 406 natjecatelja (181 kadeta i 225 juniora) iz cijele Europe željnih novih bodova. Na turniru je nastupila i predstavnica taekwondo kluba „Osijek“ u juniorskoj konkurenciji -63kg Petra Žaper kojoj je ovo prvi nastup na ovako jakom i prestižnom turniru.
U prvoj borbi pobjeđuje reprezentativku Slovačke Simonu Turzakovu 2:0 (6:4; 6:5), a u borbi za medalju gubi nažalost 2:0 (5:0; 5:1) od izuzetno visoke i neugodne predstavnice Splitskog Montera Jelene Iljazović koja na kraju završava na 2. mjestu ovog jakog turnira.
Idućeg dana, u sportskoj dvorani srednje škole Jelkovec - Sesvete, a u organizaciji Hrvatskog taekwondo saveza održano je polaganje za majstorska zvanja, crne pojaseve, od 1. do 4. DANA. Polaganje se održavalo pred komisijom od pet članova: Anđelko Vučenik 8.DAN, Antun Maras 7.DAN, Juraj Kralj 6.DAN, Mladen Uskok 7.DAN, Viktor Romančuk 6.DAN te demonstrator Davor Prđun 7.DAN.
Svaki ispit za DAN i POOM zvanje zastoji se od ispita taekwondo tehnike, formi ili obaveznih sastava, samoobrane, sportske borbe i za DAN zvanja lomljenja tvrdih predmeta tj. dasaka od 2,5cm debljine.
Ispitu je pristupilo 181 polaznika, od kojih je njih 129 položilo za viša zvanja. Za 1. POOM ( dječji crni pojas u kojem kandidati polažu sve osim lomljenja tvrdih predmeta) pristupilo je 111 kandidata, a palo je 36 kandidata. Za 1.DAN pristupilo je 35 kandidata,a palo je 14 kandidata, za 2. POOM 15 kandidata, a palo je 2 kandidata, za 2. DAN 15 kandidata te su svi prošli, za 3 poom 1 kandidatkinja koja je prošla, za 3. DAN 3 kandidata te su svi prošli i za 4.DAN 1 kandidatkinja koja je prošla. Iz taekwondo klub „Osijek“ za 1.POOM uspješno je položila Lorena Mioč, za 1.DAN Dea Marković, za 2.POOM Klara Degmečić i za 4. DAN Maja Čošić.
Foto: Taekwondo klub Osijek
Komentari (0)