Airbus A220 prvi put u Osijeku – snažan iskorak u povezivanju regije
24.01.2026. 13:40
U Zračnu luku Osijek prvi je put sletio Airbus A220-300 hrvatskog nacionalnog prijevoznika Croatia Airlines. Riječ je o iznimnoj zamjeni tipa zrakoplova na redovnoj liniji Osijek – München, kojom umjesto Dash 8 Q400 (76 sjedala) prometuje A220-300 (149 sjedala).
A220 odrađuje W-rotaciju Split – München – Osijek – München – Split, što ujedno označava prvi dolazak ovog tipa zrakoplova u Osijek.
Plan za ljeto 2026.: najavljeno je povećanje broja tjednih rotacija Osijek – München s dvije na tri (dodatni let srijedom), kao i uvođenje drugog tjednog leta na sezonskoj liniji Osijek – Split. Detalji i kupnja karata dostupni su kod avioprijevoznika.
Foto: Zračna luka Osijek
Foto: Zračna luka Osijek
