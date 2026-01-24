Zračnu luku Osijek

prvi je put sletiohrvatskog nacionalnog prijevoznika. Riječ je o iznimnoj zamjeni tipa zrakoplova na redovnoj liniji, kojom umjesto(76 sjedala) prometuje(149 sjedala).A220 odrađuje, što ujedno označavaovog tipa zrakoplova u Osijek.: najavljeno je povećanje broja tjednih rotacija Osijek – München s dvije na tri (dodatni let srijedom), kao i uvođenje drugog tjednog leta na sezonskoj liniji Osijek – Split. Detalji i kupnja karata dostupni su kod avioprijevoznika.