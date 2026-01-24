Gospodarskom centru u Osijeku

Proljetni i obrtnički sajam

d petka, 27. veljače do nedjelje, 1. ožujka 2026.

izlagače i posjetitelje

bogatu ponudu

značajan gospodarski događaj

besplatan

besplatan

Osječko-baranjske županije i Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije

Foto: OBŽ/Arhiv

posjetitelje ponovo očekuje omiljeni, koji će se održati ogodine.Već više od 30 godina ovaj sajam okupljaiz cijele Hrvatske i inozemstva, a i ove godine donosipoljoprivredne mehanizacije, proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, autohtonih slavonskih delicija, obrtničkih rukotvorina, opreme i uređaja u kućanstvu te predstavljanje gospodarskih potencijala općina Osječko-baranjske županije i šire.Proljetni i obrtnički sajam, prema broju izlagača i posjetitelja te veličini izložbenog prostora, predstavljana istoku Hrvatske. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, a i ove se godine očekuje više od 150 izlagača iz Hrvatske i inozemstva.To je mjesto gdje se spajaju znanje, iskustvo i ljubav prema domaćem radu – i gdje svaki posjetitelj može pronaći nešto za sebe.Ulaz je, a za sve posjetitelje sajma osiguran je iparking – još jedan razlog više da provedete dan u druženju i podršci domaćim proizvođačima.Ako volite autentične proizvode, vrijedne ruke obrtnika i slavonsku atmosferu, ne propustite posjetiti Proljetni i obrtnički sajam 2026. – događaj koji svake godine podsjeća koliko su naša tradicija i zajedništvo važni za budućnost regije.Sajam se održava u organizaciji