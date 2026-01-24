Proljetni i obrtnički sajam u Gospodarskom centru od 27. veljače do 1. ožujka
24.01.2026. 12:43
U Gospodarskom centru u Osijeku posjetitelje ponovo očekuje omiljeni Proljetni i obrtnički sajam, koji će se održati od petka, 27. veljače do nedjelje, 1. ožujka 2026. godine.
Već više od 30 godina ovaj sajam okuplja izlagače i posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva, a i ove godine donosi bogatu ponudu poljoprivredne mehanizacije, proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, autohtonih slavonskih delicija, obrtničkih rukotvorina, opreme i uređaja u kućanstvu te predstavljanje gospodarskih potencijala općina Osječko-baranjske županije i šire.
Proljetni i obrtnički sajam, prema broju izlagača i posjetitelja te veličini izložbenog prostora, predstavlja značajan gospodarski događaj na istoku Hrvatske. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, a i ove se godine očekuje više od 150 izlagača iz Hrvatske i inozemstva.
To je mjesto gdje se spajaju znanje, iskustvo i ljubav prema domaćem radu – i gdje svaki posjetitelj može pronaći nešto za sebe.
Ulaz je besplatan, a za sve posjetitelje sajma osiguran je i besplatan parking – još jedan razlog više da provedete dan u druženju i podršci domaćim proizvođačima.
Ako volite autentične proizvode, vrijedne ruke obrtnika i slavonsku atmosferu, ne propustite posjetiti Proljetni i obrtnički sajam 2026. – događaj koji svake godine podsjeća koliko su naša tradicija i zajedništvo važni za budućnost regije.
Sajam se održava u organizaciji Osječko-baranjske županije i Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
Foto: OBŽ/Arhiv
