Prije svega, čestitke Dinamu na europskoj pobjedi, velika je to stvar ne samo za njih, nego i za hrvatski nogomet. S druge strane, mislim da u ovakvim utakmicama ne morate kao trener nešto posebno naglašavati svojim igračima. Mislim da su potpuno svjesni težine utakmice i svega što nas prati. Dinamo je prvi na ljestvici, mi smo zadnji, ali mislim da ćemo imati šta reći u nedjeljnom dvoboju. Bez obzira na jučerašnju utakmicu i rezultat koji je naš protivnik polučio, mislim da to neće previše utjecati na ono što nas za koji dan očekuje na Opus Areni. Vjerujem da će atmosfera biti vrhunska i da ćemo se dobro pripremiti za jesenskog prvaka. Ajmo reći da smo pred nekim novim početkom i nadam se da ćemo uspješno startati

Koliko ste zadovoljni s odrađenim pripremama i jeste li dobili ono što ste očekivali od svojih igrača?

S nama je šestorica novih igrača i mislim da smo se dobro posložili. Nema nikakvih alibija, ni bilo čeka drugoga. Trebali bismo iz kola u kolo biti sve uigraniji i bolji. U nedjelju igramo protiv naše najbolje momčadi, no u situaciji smo da su nam jednostavno bodovi itekako potrebni. Tako ćemo se postaviti na terenu i krenuti hrabro od prve minute.

Trener je zadovoljan zimskim „mercatom“

Je li igrački kadar kompletiran ili na nekoj poziciji još uvijek ima prostora za dovođenje još ponekog pojačanja?

To se u našem narodu kaže: želje, čestitke i pozdravi. Sve vam to ovisi o proračunu. Znam da trenutno postoji interes za neke naše igrače, dok sam u onom drugom smjeru jako zadovoljan s onim što smo uspjeli dovesti. Ponovno vam kažem, nije jednostavno i kad imate novaca i kad ih nemate u zimi dovesti bilo kojeg igrača jer rijetkima istječu ugovori. Odnosno, morate biti jako vještiji da bi to sve odradili i doveli nekoga, koga želite. Što će biti dalje, ovisit će o tržištu. Možda će netko iz sadašnjeg kadra otići, pa ćemo mu tražiti hitnu zamjenu... Vidjet ćemo. To je u domeni sportskog direktora, on se time bavi svakodnevno i dobiva upite za neke naše igrače. Općenito mislim da je ovaj kadar dobro posložen i da može odgovoriti svim zahtjevima koje NK Osijek stavlja ispred njega.

Poslali ste poruku navijačima da će Osijek igrati napadački prepoznatljiv nogomet..

Uvijek svaki trener teži nekoj svojoj filozofiji, kako igrati i kreirati neke stvari. Naravno da to uvelike ovisi i o profilu igrača koje imaju na raspolaganju. Mislim da smo mi s ovim igračima dobili dosta na iskustvu, čvrstini u duelu, ali i generalno - na kvaliteti. I da će nas svi oni zajedno unaprijediti te da ćemo krenuti ka mjestu na ljestvici kojeg svi navijači Osijeka priželjkuju i koje ovaj grad i klub zaslužuju. Znate i sami da u nogometu možete sve napraviti i ne dobiti utakmicu. Također, možete odigrati lošije pa jedna lopta uđe u okvir gola i onda su svi sretni i zadovoljni. Meni je najvažnije da ostavimo sve što imamo u tom trenutku na terenu i na kraju da se pogledamo u oči, odnosno da svatko sebe može pogledati u ogledalo i reći da je dao sve od sebe. Osobno sam siguran da će to biti dovoljno, da li za jedan ili za sva tri boda - to ćemo vidjeti.

Konkurencija u momčadi sada je, ipak, dosta zaoštrena u odnosu na prvi dio sezone, kada je bilo i previše pehova s ozljedama.

To mi je jako bitno, ne samo u utakmici nego i u trenažnom procesu. Nekoliko puta sam ovdje već to napomenuo, da jednostavno kada je igrač jedini na svojoj poziciji, to znači da se on dosta komotno osjeća, zato jer jednostavno nema konkurenciju i kako god da je trenirao, zna da će na kraju igrati jer nemamo alternativu. Mislim da smo trenutno u situaciji da smo napravili jednu homogenu grupu, dovođenjem ovih šest igrača, tako da će igrati onaj tko bude bolji. To znači kako imamo dovoljno igrača i onaj koji ne može ili koga nema, ima netko drugi tko će uskočiti na tu poziciju. U ovim pripremama smo pokušali svima dati relativno veliku minutažu, tako da mislim da su svi spremni i orni za borbu.

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

