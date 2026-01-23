Ivan Radić

Tekst i foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekauručio je u petak uza prva četirikoji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Riječ je o osnovnim školama, čime je i službeno započela realizacija najvećeg investicijskog ciklusa u osječkom osnovnom školstvu u posljednja tri desetljeća.– istaknuo je gradonačelnik Radić.Procijenjena vrijednost svih projekata iznosi oko, pri čemu će se najveći dio financirati sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok će Grad Osijek osigurati najmanje osam milijuna eura vlastitih sredstava.Za četiri škole kojima su u petak uručeni ugovori osigurano je više odbespovratnih sredstava.dobit ćeza rekonstrukciju, dogradnju i opremanje, uključujući dogradnju sedam učionica s kabinetima i blagovaonicom, uz dodatnihkoje će osigurati Grad. Zaosigurano jeza dogradnju sedam učionica s pripadajućim kabinetima. Zaosigurano je oko, dok će Grad Osijek dodatno uložiti okoza dogradnju triju učionica s kabinetima te sufinancirati školsku sportsku dvoranu.dobit će oko, a Grad će vlastitim sredstvima osigurati dodatnihza dogradnju četiriju učionica, kabineta i blagovaonice, kao iza sufinanciranje izgradnje školsko-sportske dvorane.Gradonačelnik Radić naglasio je kako je cilj projekata omogućiti jednosmjensku nastavu u svim osječkim osnovnim školama.– poručio je gradonačelnik, dodavši da svi projekti prema planu Ministarstva trebaju biti završeni do kraja 2027. godine.Ravnatelj Osnovne škole Grigor Vitezzahvalio je Gradu Osijeku i gradonačelniku na potpori, istaknuvši važnost projekta ne samo za osječko nego i za hrvatsko školstvo.– rekao je Brod.Zahvalnost je izrazio i gradski vijećnik te predstavnik Mjesnog odbora Tenja, naglasivši kako Tenja bilježi dolazak mladih obitelji te da su ulaganja u školstvo, vrtiće i komunalnu infrastrukturu izravno ulaganje u budućnost.– istaknuo je Mihaljević.Gradonačelnik Radić istaknuo je i kako ove školske godine osječke osnovne škole pohađa, među kojima je iiz dijaspore, te podsjetio na niz mjera kojima Grad Osijek dodatno ulaže u obrazovanje – od besplatnih radnih bilježnica i školskog materijala, stipendiranja učenika i studenata, financiranja produženog boravka i školske prehrane do potpore učenicima s teškoćama u razvoju.Posebno je najavio i pilot-projekt izgradnje, vrijedne oko, kojom bi Osijek postaou Hrvatskoj s ujednačenom i kvalitetnom školskom prehranom za sve osnovnoškolce.– zaključio je gradonačelnik Radić.