Vijesti::Obrazovanje
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić uručio je u petak ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za prva četiri projekta rekonstrukcije, dogradnje i opremanja osnovnih škola koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Riječ je o osnovnim školama Tenja, Višnjevac, Frana Krste Frankopana i Grigor Vitez, čime je i službeno započela realizacija najvećeg investicijskog ciklusa u osječkom osnovnom školstvu u posljednja tri desetljeća.

Danas uručujemo prva četiri ugovora za osječke osnovne škole i time započinjemo realizaciju najvećeg projekta u osječkom osnovnom školstvu u proteklih 30 godina. Ukupno govorimo o 15 projekata na području grada – izgradnji jedne nove škole te dogradnji i rekonstrukciji 14 postojećih škola, uključujući i izgradnju školskih sportskih dvorana – istaknuo je gradonačelnik Radić.

Procijenjena vrijednost svih projekata iznosi oko 52 milijuna eura, pri čemu će se najveći dio financirati sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok će Grad Osijek osigurati najmanje osam milijuna eura vlastitih sredstava.

Za četiri škole kojima su u petak uručeni ugovori osigurano je više od 9,4 milijuna eura bespovratnih sredstava. OŠ Tenja dobit će 3,2 milijuna eura za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje, uključujući dogradnju sedam učionica s kabinetima i blagovaonicom, uz dodatnih 1,2 milijuna eura koje će osigurati Grad. Za OŠ Višnjevac osigurano je 3,1 milijun eura za dogradnju sedam učionica s pripadajućim kabinetima. Za OŠ Frana Krste Frankopana osigurano je oko 1,1 milijun eura, dok će Grad Osijek dodatno uložiti oko milijun eura za dogradnju triju učionica s kabinetima te sufinancirati školsku sportsku dvoranu. OŠ Grigor Vitez dobit će oko 2,1 milijun eura, a Grad će vlastitim sredstvima osigurati dodatnih 1,5 milijuna eura za dogradnju četiriju učionica, kabineta i blagovaonice, kao i 712 tisuća eura za sufinanciranje izgradnje školsko-sportske dvorane.

Gradonačelnik Radić naglasio je kako je cilj projekata omogućiti jednosmjensku nastavu u svim osječkim osnovnim školama.

Od ukupno 21 osnovne škole u Osijeku, njih 12 ide u jednosmjensku nastavu, a tri su uključene u eksperimentalni program cjelodnevne škole. Ugovori za još četiri škole su u pripremi, dok je sedam škola trenutačno u fazi evaluacije. Sve osječke osnovne škole bit će obuhvaćene ovim procesom – poručio je gradonačelnik, dodavši da svi projekti prema planu Ministarstva trebaju biti završeni do kraja 2027. godine.

Ravnatelj Osnovne škole Grigor Vitez Hrvoje Brod zahvalio je Gradu Osijeku i gradonačelniku na potpori, istaknuvši važnost projekta ne samo za osječko nego i za hrvatsko školstvo.

Dogradnja škola, izgradnja sportskih dvorana, blagovaonica i kabineta ključni su preduvjeti za suvremene metode poučavanja. Ovim projektima bit ćemo spremni za reformu cjelodnevne škole i buduće izazove u obrazovanju – rekao je Brod.

Zahvalnost je izrazio i gradski vijećnik te predstavnik Mjesnog odbora Tenja Josip Mihaljević, naglasivši kako Tenja bilježi dolazak mladih obitelji te da su ulaganja u školstvo, vrtiće i komunalnu infrastrukturu izravno ulaganje u budućnost.

Jednosmjenska i cjelodnevna nastava veliko su olakšanje za roditelje i dobrobit za djecu, koja više neće biti opterećena popodnevnim smjenama – istaknuo je Mihaljević.

Gradonačelnik Radić istaknuo je i kako ove školske godine osječke osnovne škole pohađa 7184 učenika, među kojima je i 26 učenika povratnika iz dijaspore, te podsjetio na niz mjera kojima Grad Osijek dodatno ulaže u obrazovanje – od besplatnih radnih bilježnica i školskog materijala, stipendiranja učenika i studenata, financiranja produženog boravka i školske prehrane do potpore učenicima s teškoćama u razvoju.

Posebno je najavio i pilot-projekt izgradnje centralne školske kuhinje, vrijedne oko 8,5 milijuna eura, kojom bi Osijek postao prvi grad u Hrvatskoj s ujednačenom i kvalitetnom školskom prehranom za sve osnovnoškolce.

Ulaganje u obrazovanje najvažnija je investicija u budućnost Grada Osijeka i to će ostati jedan od naših ključnih prioriteta – zaključio je gradonačelnik Radić.


Tekst i foto: Osijek.hr


