Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
84-godišnjakinja iz Donjeg Miholjca je jučer popodne ostala bez svoje ušteđevine od gotovo 5.000 eura zbog lažnih bankara.

Naime, kako navodi policija u priopćenju oko 14 sati nazvala ju je nepoznata osoba, koja se predstavila kao djelatnica banke. Bankarica ju je tijekom razgovora vrlo vješto uvjerila kako su sve novčanice koje posjeduje kod kuće neispravne.

Nakon razgovora na kućni prag joj je došao nepoznati muškarac, koji je od 84-godišnjakinje preuzeo sav novac, svu njezinu ušteđevinu u iznosu od 4.830 eura, a potom se udaljio s mjesta događaja u nepoznatom sjeru.

Policija traga za počiniteljima.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Štenci patuljastog...
Štenci patuljastog šna...
Doberman PRELEPI š...
Štenci iz odgajivacnic...
Kovrdžavi bišon ...
Rođeni smo 23. oktobra...
Havanski bišon, Ha...
U prilici smo da ponud...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:242

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa