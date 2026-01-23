Lažni bankari starici iz Donjeg Miholjca odnijeli svu ušteđevinu
23.01.2026. 11:21
84-godišnjakinja iz Donjeg Miholjca je jučer popodne ostala bez svoje ušteđevine od gotovo 5.000 eura zbog lažnih bankara.
Naime, kako navodi policija u priopćenju oko 14 sati nazvala ju je nepoznata osoba, koja se predstavila kao djelatnica banke. Bankarica ju je tijekom razgovora vrlo vješto uvjerila kako su sve novčanice koje posjeduje kod kuće neispravne.
Nakon razgovora na kućni prag joj je došao nepoznati muškarac, koji je od 84-godišnjakinje preuzeo sav novac, svu njezinu ušteđevinu u iznosu od 4.830 eura, a potom se udaljio s mjesta događaja u nepoznatom sjeru.
Policija traga za počiniteljima.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
