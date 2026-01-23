Operativno dežurstvo Postaje prometne policije Osijek

Rano jutros, nešto prije 2 sata,zaprimilo je dojavu ona ulazu u Tenju.Očevidom je na mjestu događaja utvrđeno da jeiz okolice Osijeka upravljala osobnim automobilom osječkih registracija i kretala se kolnikomOsijek-Tenja u smjeru juga. Dolaskom pred Tenjukretanja vozila osobinama i stanju ceste, kao što su vidljivost, preglednost i atmosferske prilike (noćni uvjeti prometovanja, kiša, kolnik mokar i klizav), uslijed čega je vozilom prešla u suprotni kolnički trak, a potom, gdje je vozilo udarilo u betonski temelj. U prometnoj nesrećizadobili su putnici u dobi od 22 i 23 godine, kao i vozačica. Liječnička pomoć im je pružena u, izviejstili su iz policije.Kako navode iz policije. vozačicapod utjecajem alkohola i korišten je sigurnosni pojas.