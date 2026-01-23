Ledena noć kod Osijeka: Mlada vozačica izgubila kontrolu i sletjela u kanal
23.01.2026. 10:29
Rano jutros, nešto prije 2 sata, Operativno dežurstvo Postaje prometne policije Osijek zaprimilo je dojavu o prometnoj nesreći na ulazu u Tenju.
Očevidom je na mjestu događaja utvrđeno da je 19-godišnjakinja iz okolice Osijeka upravljala osobnim automobilom osječkih registracija i kretala se kolnikom nerazvrstane ceste Osijek-Tenja u smjeru juga. Dolaskom pred Tenju nije prilagodila brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste, kao što su vidljivost, preglednost i atmosferske prilike (noćni uvjeti prometovanja, kiša, kolnik mokar i klizav), uslijed čega je vozilom prešla u suprotni kolnički trak, a potom sletjela u kanal, gdje je vozilo udarilo u betonski temelj. U prometnoj nesreći lake tjelesne ozljede zadobili su putnici u dobi od 22 i 23 godine, kao i vozačica. Liječnička pomoć im je pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek, izviejstili su iz policije.
Kako navode iz policije. vozačica nije bila pod utjecajem alkohola i korišten je sigurnosni pojas.
Foto: JVP Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)