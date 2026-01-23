Općina Bizovac poziva udruge na prijavu programa i projekata za 2026. godinu
23.01.2026. 10:21
Općinski načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković objavio je Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija od općeg interesa u Općini Bizovac za 2026. godinu.
Aktivnosti koje se mogu financirati obuhvaćaju: socijalnu skrb, potpore u sportu, u kulturi, te potpore ostalim udrugama civilnog društva.
Javni poziv otvoren je do 21. veljače 2026. godine.
Prijave se podnose poštom ili osobno na adresu Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, ili elektroničkom poštom na adresu [email protected].
Prijedlozi programa, projekata i manifestacija mogu se dostaviti isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni u Općini Bizovac i na mrežnim stranicama: www.opcina-bizovac.hr.
Pravo na podnošenje prijave nema dosadašnji korisnik sredstava koji nije ispunio obveze prema Općini Bizovac, a koje proizlaze iz sredstava dodijeljenih u 2025. godini.
Provedbu Javnog poziva obavlja Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava za financiranje programa i projekata udruga u 2026. godini.
Foto: Google maps/Screenshot
