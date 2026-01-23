Srećko Vuković

Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija od općeg interesa

Općini Bizovac

Aktivnosti koje se mogu financirati obuhvaćaju

21. veljače 2026.

www.opcina-bizovac.hr

nema dosadašnji korisnik

Foto: Google maps/Screenshot

Općinski načelnik Općine Bizovacobjavio jeza 2026. godinu.: socijalnu skrb, potpore u sportu, u kulturi, te potpore ostalim udrugama civilnog društva.Javni poziv otvoren je dogodine.Prijave se podnose poštom ili osobno na adresu Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, ili elektroničkom poštom na adresuPrijedlozi programa, projekata i manifestacija mogu se dostaviti isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni u Općini Bizovac i na mrežnim stranicama:Pravo na podnošenje prijavesredstava koji nije ispunio obveze prema Općini Bizovac, a koje proizlaze iz sredstava dodijeljenih u 2025. godini.Provedbu Javnog poziva obavlja Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava za financiranje programa i projekata udruga u 2026. godini.