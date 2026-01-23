nije hladno

Foto: Osijek031.com

Iako danaskao prethodnih dana, kiša koja je padala tijekom noći stvorila je probleme -. Kao što je i bilo najavljeno, tijekom noći je padalakoja seu dodiru s hladnim tlom.Iz HAK-a su upozorili: Kolnici su mjestimice. Zbog niskih je temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća. Zbog kiše koja se ledi u dodiru s tlom vozi sena cestama u Slavoniji.Također, pozivaju vozače da brzinu i način vožnjeuvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.Uslijedkoje su zahvatile područje grada,bilježi povećan priljev pacijenata, ponajviše s ozljedama nastalim uslijed padova na skliskim površinama.Službe radekako bi se svim pacijentima pravodobno pružila potrebna medicinska skrb.Iz osječkog KBC-a apeliraju na građane da, ukoliko nije nužno,iz svojih domova, a u slučaju izlaska da budu, koriste prikladnu obuću i izbjegavaju zaleđene površine. Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od ozljeda.