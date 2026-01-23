HAK upozorava: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski
23.01.2026. 9:53
Iako danas nije hladno kao prethodnih dana, kiša koja je padala tijekom noći stvorila je probleme - led. Kao što je i bilo najavljeno, tijekom noći je padala kiša koja se ledila u dodiru s hladnim tlom.
Iz HAK-a su upozorili: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog niskih je temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća poledica. Zbog kiše koja se ledi u dodiru s tlom vozi se otežano i usporeno na cestama u Slavoniji.
Također, pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
Uslijed ledene kiše i poledice koje su zahvatile područje grada, Klinički bolnički centar Osijek bilježi povećan priljev pacijenata, ponajviše s ozljedama nastalim uslijed padova na skliskim površinama.
Službe rade pojačanim kapacitetom kako bi se svim pacijentima pravodobno pružila potrebna medicinska skrb.
Iz osječkog KBC-a apeliraju na građane da, ukoliko nije nužno, ne izlaze iz svojih domova, a u slučaju izlaska da budu maksimalno oprezni, koriste prikladnu obuću i izbjegavaju zaleđene površine. Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od ozljeda.
Foto: Osijek031.com
