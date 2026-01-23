Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.

U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:

Konzum - Ive Tijardovića, Strossmayerova od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - [Zatvoreno]
Plodine - Huttlerova, J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Kralja Petra Svačića od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - [Zatvoreno]
Spar - Strossmayerova od 7:00 do 21:00 sat
NTL - Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
BOSO - od 6:00 do 00:00 sati

Portanova - [Zatvoreno]
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - [Zatvoreno]
Retail park Gacka - [Zatvoreno]
Pevex - [Zatvoreno]
Metro - [Zatvoreno]
Stop shop Osijek - [Zatvoreno]
Retail park Retfala Nova - [Zatvoreno]

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Patuljaste Pudle n...
Pudla, rasa poznata po...
Francuski buldog...
Francuski buldog štenc...
Bulterijer vrhunsk...
Bulterijer vrhunski št...
DIPLOMIRAJTE LAKSE...
Na ovom mestu moze...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:248

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa