Državni inspektorat Republike Hrvatske

cereulida, toksina bakterije Bacillus cereus

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

Potrošači koji su kupili navedenu seriju proizvoda, ne smiju ju davati svom djetetu i mogu vratiti proizvode na prodajno mjesto radi povrata novca. Svi koji su zabrinuti za zdravlje svog djeteta trebaju kontaktirati pedijatra ili zdravstvenog djelatnika

obavještava potrošače da se iz predostrožnosti opoziva hrana za dojenčad NAN COMFORTIS 1, LOT broja L-53260346AA, najbolje upotrijebiti do 30.11.2027., zbog utvrđenogu sadržaju.Proizvods Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Dobavljač: Nestle Adriatic d.o.o., ZagrebIz Nestlea su izvijestili: "."