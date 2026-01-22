Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da se iz predostrožnosti opoziva hrana za dojenčad NAN COMFORTIS 1, LOT broja L-53260346AA, najbolje upotrijebiti do 30.11.2027., zbog utvrđenog cereulida, toksina bakterije Bacillus cereus u sadržaju.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Nestle Adriatic d.o.o., Zagreb

Iz Nestlea su izvijestili: "Potrošači koji su kupili navedenu seriju proizvoda, ne smiju ju davati svom djetetu i mogu vratiti proizvode na prodajno mjesto radi povrata novca. Svi koji su zabrinuti za zdravlje svog djeteta trebaju kontaktirati pedijatra ili zdravstvenog djelatnika."


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




