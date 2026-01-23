Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Promjenljivo, povremeno i pretežno oblačno. Jutarnja temperatura -4°C, a dnevna do 5°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-24.01.2026.] [program]
- Verdijeva Traviata je više od opere: 22. i 23. siječnja u osječkom HNK

Kino:
- Kino Urania [22.-28.01.2026.] [program]
- Kino Urania: Projekcija filma "Alpski ratnici" uz gostovanje Stipe Božića

Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




