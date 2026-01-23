Servisne informacije [23. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
23.01.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo, povremeno i pretežno oblačno. Jutarnja temperatura -4°C, a dnevna do 5°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-24.01.2026.] [program]
- Verdijeva Traviata je više od opere: 22. i 23. siječnja u osječkom HNK
Kino:
- Kino Urania [22.-28.01.2026.] [program]
- Kino Urania: Projekcija filma "Alpski ratnici" uz gostovanje Stipe Božića
Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"
DHMZ prognoza: Promjenljivo, povremeno i pretežno oblačno. Jutarnja temperatura -4°C, a dnevna do 5°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-24.01.2026.] [program]
- Verdijeva Traviata je više od opere: 22. i 23. siječnja u osječkom HNK
Kino:
- Kino Urania [22.-28.01.2026.] [program]
- Kino Urania: Projekcija filma "Alpski ratnici" uz gostovanje Stipe Božića
Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)