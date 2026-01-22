Pronađen ‘sin’ iz SMS poruke: iza prijevare stoji Talijan
22.01.2026. 11:32
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je državljanin Italije počinio kazneno djelo prijevare na štetu 62-godišnje Osječanke.
Naime, on se u lipnju prošle godine putem SMS poruke predstavio Osječanki kao njezin sin te joj je rekao da je promijenio broj mobitela, a kada je od nje zatražio 1.910 eura, ona mu ih je uplatila, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenog policija podnosi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
