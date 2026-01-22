Kriminalističkim istraživanjem

Italije

prijevare

SMS poruke

promijenio broj mobitela

1.910 eura

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je državljaninpočinio kazneno djelona štetu 62-godišnje Osječanke.Naime, on se u lipnju prošle godine putempredstavio Osječanki kao njezin sin te joj je rekao da je, a kada je od nje zatražio, ona mu ih je uplatila, izvijestili su iz policije.Protiv osumnjičenog policija podnosi Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.