Užas u Osijeku: Prijetnjama iznuđivao novac, žrtve dizale kredite da spase živu glavu
22.01.2026. 11:00
Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom iz okolice Osijeka te utvrdili postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo iznude.
Policijski službenici su operativnim radom došli do saznanja o mogućem činjenju kaznenog djela iznude. 41-godišnjak je 19. siječnja uz pomoć sredstava prisile uhićen prilikom počinjenja kaznenog djela.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u srpnju prošle godine, na ime nepostojećeg duga, uz ozbiljne prijetnje počeo prisiljavati jednog Osječanina da mu u više navrata preda veće količine novca, a od listopada prošle godine isto je činio i drugom Osječaninu. Njih dvojica su u strahu za svoje živote i živote svojih bližnjih za isplatu nepostojećeg duga podigli čak i kredite u bankama kako bi podmirili sve veće zahtjeve 41-godišnjaka, čime su nakoncu oštećeni za ukupno 52.500 eura, izvijestili su iz policije.
Pretragom pretrage doma i drugih prostorija, kojima se koristi osumnjičenik, kao i prostorijama kojima se koristi u sportskom klubu, a uz nalog Županijskog suda u Osijeku, jučer je pronađeno i uz potvrdu oduzeto više od stotinu sportskih dresova raznih klubova te bankovne kartice.
Osumnjičenik je sinoć predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela iznude Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
