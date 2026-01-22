Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske

kriminalističko istraživanje

kazneno djelo iznude

uhićen

ozbiljne prijetnje

prisiljavati

veće količine novca

52.500 eura

stotinu sportskih dresova

bankovne kartice

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

dovršili sunad 41-godišnjakom iz okolice Osijeka te utvrdili postojanje osnovane sumnje da je počinioPolicijski službenici su operativnim radom došli do saznanja o mogućem činjenju kaznenog djela iznude. 41-godišnjak je 19. siječnja uz pomoć sredstava prisileprilikom počinjenja kaznenog djela.Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u srpnju prošle godine, na ime nepostojećeg duga, uzpočeojednog Osječanina da mu u više navrata preda, a od listopada prošle godine isto je činio i drugom Osječaninu. Njih dvojica su u strahu za svoje živote i živote svojih bližnjih za isplatu nepostojećeg duga podigli čak i kredite u bankama kako bi podmirili sve veće zahtjeve 41-godišnjaka, čime su nakoncu oštećeni za ukupno, izvijestili su iz policije.Pretragom pretrage doma i drugih prostorija, kojima se koristi osumnjičenik, kao i prostorijama kojima se koristi u sportskom klubu, a uz nalog Županijskog suda u Osijeku, jučer je pronađeno i uz potvrdu oduzeto više odraznih klubova teOsumnjičenik je sinoć predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela iznude Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.