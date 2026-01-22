Drugi krug sezonskih sniženja i zimska zabava bez pauze u Portanovi
22.01.2026. 10:25
Zimska shopping sezona u Portanovi ušla je u svoju najisplativiju fazu – u tijeku je drugi krug sezonskih sniženja, što znači da su popusti sada još atraktivniji, dok je ponuda i dalje iznimno bogata. Mnogi omiljeni komadi dostupni su po dodatno sniženim cijenama, a izlozi su i dalje puni zimske garderobe, obuće, modnih dodataka i raznih potrepština koje se isplati uloviti upravo sada. Ako tražite pravi trenutak za pametnu kupnju, ovo je idealna prilika.
Nedjelja bez shoppinga, ali ne i bez zabave
Iako ovu nedjelju trgovine u Portanovi neće raditi, to ne znači da centar miruje. Zabavni i ugostiteljski sadržaji ostaju otvoreni i nude savršen plan za opušteni završetak tjedna. Posjetitelji mogu uživati u najnovijim filmskim hitovima u CineStaru, odmjeriti snage u kuglanju u GBowlingu, razveseliti najmlađe u Twister Fun Parku ili Twister Arcadeu te uživati u obroku u restoranu Polaris.
Radno vrijeme zabavnih sadržaja:
- GBowling: 10:00 – 23:00
- CineStar: 10:30 – 23:00
- Twister Arcade: 9:00 – 22:00
- Twister Fun Park: 10:00 – 20:00
- Polaris: 11:00 – 22:00
Zatvoreni će biti: Surfer, Sunos, MOOD bar, Spud Lega, Gyros Lega i Luckia Casino.
Ažurirano i detaljno radno vrijeme uvijek je dostupno na službenoj web stranici Portanove.
CineStar: stigla je najiščekivanija regionalna komedija godine – Svadba
U CineStar je stigao film „Svadba“, najiščekivanija regionalna komedija godine redatelja Igora Šeregija. Publiku očekuje glasna, urnebesna i emotivna priča o balkanskoj obitelji na rubu kaosa, s vrhunskom glumačkom postavom koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Neočekivana vijest na obiteljskom slavlju pokreće niz komičnih i napetih situacija koje balansiraju između topline i potpunog kaosa. Film koji spaja tradiciju, suvremenost i humor – i koji se ne propušta.
GBowling – mjesto gdje zabava nema granica
GBowling na drugom katu Portanove spaja zabavu, sport i rekreaciju na jednom mjestu. Uz modernu kuglanu, ugostiteljski i VIP prostor te dodatne sadržaje poput biljara i aparata za igru, GBowling vikendom dobiva i dodatnu dimenziju – pretvara se u disco klub uz pojačanu rasvjetu i glazbu. Bilo da dolazite s prijateljima, obitelji, djecom ili poslovnim partnerima, GBowling nudi nezaboravno iskustvo za sve generacije.
Twisti Club – zabava za najmlađe svakog četvrtka
Twisti Club održava se svakog četvrtka od 17 do 18 sati i donosi sat vremena igre, smijeha i kreativnosti uz omiljenu maskotu – pandu Twistija. Djecu očekuju društvene igre, kreativne radionice, sport i ples, a najspretniji osvajaju i slatka Twister iznenađenja.
Ovog četvrtka, 22. siječnja 2026., na rasporedu su Igre pamćenja i pogađanja. Mališani će vježbati pamćenje uz memory igre, „Pogodi tko sam?“ i brze mozgalice – uz puno smijeha, poticanje logičkog razmišljanja i, naravno, Twistijevu podršku u svakoj aktivnosti.
Vidimo se u Portanovi – mjestu gdje se odlični popusti, dobra zabava i obiteljski trenuci savršeno spajaju.
Nedjelja bez shoppinga, ali ne i bez zabave
Iako ovu nedjelju trgovine u Portanovi neće raditi, to ne znači da centar miruje. Zabavni i ugostiteljski sadržaji ostaju otvoreni i nude savršen plan za opušteni završetak tjedna. Posjetitelji mogu uživati u najnovijim filmskim hitovima u CineStaru, odmjeriti snage u kuglanju u GBowlingu, razveseliti najmlađe u Twister Fun Parku ili Twister Arcadeu te uživati u obroku u restoranu Polaris.
Radno vrijeme zabavnih sadržaja:
- GBowling: 10:00 – 23:00
- CineStar: 10:30 – 23:00
- Twister Arcade: 9:00 – 22:00
- Twister Fun Park: 10:00 – 20:00
- Polaris: 11:00 – 22:00
Zatvoreni će biti: Surfer, Sunos, MOOD bar, Spud Lega, Gyros Lega i Luckia Casino.
Ažurirano i detaljno radno vrijeme uvijek je dostupno na službenoj web stranici Portanove.
CineStar: stigla je najiščekivanija regionalna komedija godine – Svadba
U CineStar je stigao film „Svadba“, najiščekivanija regionalna komedija godine redatelja Igora Šeregija. Publiku očekuje glasna, urnebesna i emotivna priča o balkanskoj obitelji na rubu kaosa, s vrhunskom glumačkom postavom koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Neočekivana vijest na obiteljskom slavlju pokreće niz komičnih i napetih situacija koje balansiraju između topline i potpunog kaosa. Film koji spaja tradiciju, suvremenost i humor – i koji se ne propušta.
GBowling – mjesto gdje zabava nema granica
GBowling na drugom katu Portanove spaja zabavu, sport i rekreaciju na jednom mjestu. Uz modernu kuglanu, ugostiteljski i VIP prostor te dodatne sadržaje poput biljara i aparata za igru, GBowling vikendom dobiva i dodatnu dimenziju – pretvara se u disco klub uz pojačanu rasvjetu i glazbu. Bilo da dolazite s prijateljima, obitelji, djecom ili poslovnim partnerima, GBowling nudi nezaboravno iskustvo za sve generacije.
Twisti Club – zabava za najmlađe svakog četvrtka
Twisti Club održava se svakog četvrtka od 17 do 18 sati i donosi sat vremena igre, smijeha i kreativnosti uz omiljenu maskotu – pandu Twistija. Djecu očekuju društvene igre, kreativne radionice, sport i ples, a najspretniji osvajaju i slatka Twister iznenađenja.
Ovog četvrtka, 22. siječnja 2026., na rasporedu su Igre pamćenja i pogađanja. Mališani će vježbati pamćenje uz memory igre, „Pogodi tko sam?“ i brze mozgalice – uz puno smijeha, poticanje logičkog razmišljanja i, naravno, Twistijevu podršku u svakoj aktivnosti.
Vidimo se u Portanovi – mjestu gdje se odlični popusti, dobra zabava i obiteljski trenuci savršeno spajaju.
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)