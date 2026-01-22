Zimska shopping sezona

Portanovi

najisplativiju fazu

drugi krug

atraktivniji

bogata

sniženim cijenama

Nedjelja bez shoppinga, ali ne i bez zabave

neće raditi

Zabavni i ugostiteljski sadržaji

CineStaru

GBowlingu,

Twister Fun Parku

Twister Arcadeu

Polaris

Radno vrijeme zabavnih sadržaja:

Zatvoreni

CineStar: stigla je najiščekivanija regionalna komedija godine – Svadba

Svadba

najiščekivanija

Igora Šeregija

Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić

GBowling – mjesto gdje zabava nema granica

GBowling

Portanove

zabavu, sport i rekreaciju

dodatnu dimenziju

Twisti Club – zabava za najmlađe svakog četvrtka

Twisti Club

od 17 do 18 sati

igre, smijeha i kreativnosti

četvrtka, 22. siječnja 2026.

Pogodi tko sam?

[Sponzorirani članak]

ušla je u svoju– u tijeku jesezonskih sniženja, što znači da su popusti sada još, dok je ponuda i dalje iznimno. Mnogi omiljeni komadi dostupni su po dodatno, a izlozi su i dalje puni zimske garderobe, obuće, modnih dodataka i raznih potrepština koje se isplati uloviti upravo sada. Ako tražite pravi trenutak za pametnu kupnju, ovo je idealna prilika.Iako ovu nedjelju trgovine u Portanovi, to ne znači da centar miruje.ostaju otvoreni i nude savršen plan za opušteni završetak tjedna. Posjetitelji mogu uživati u najnovijim filmskim hitovima u, odmjeriti snage u kuglanju urazveseliti najmlađe uilite uživati u obroku u restoranu- GBowling: 10:00 – 23:00- CineStar: 10:30 – 23:00- Twister Arcade: 9:00 – 22:00- Twister Fun Park: 10:00 – 20:00- Polaris: 11:00 – 22:00će biti: Surfer, Sunos, MOOD bar, Spud Lega, Gyros Lega i Luckia Casino.Ažurirano i detaljno radno vrijeme uvijek je dostupno na službenoj web stranici Portanove.U CineStar je stigao film „“,regionalna komedija godine redatelja. Publiku očekuje glasna, urnebesna i emotivna priča o balkanskoj obitelji na rubu kaosa, s vrhunskom glumačkom postavom koju predvode. Neočekivana vijest na obiteljskom slavlju pokreće niz komičnih i napetih situacija koje balansiraju između topline i potpunog kaosa. Film koji spaja tradiciju, suvremenost i humor – i koji se ne propušta.na drugom katuspajana jednom mjestu. Uz modernu kuglanu, ugostiteljski i VIP prostor te dodatne sadržaje poput biljara i aparata za igru, GBowling vikendom dobiva i– pretvara se u disco klub uz pojačanu rasvjetu i glazbu. Bilo da dolazite s prijateljima, obitelji, djecom ili poslovnim partnerima, GBowling nudi nezaboravno iskustvo za sve generacije.održava se svakog četvrtkai donosi sat vremenauz omiljenu maskotu – pandu Twistija. Djecu očekuju društvene igre, kreativne radionice, sport i ples, a najspretniji osvajaju i slatka Twister iznenađenja.Ovog, na rasporedu su Igre pamćenja i pogađanja. Mališani će vježbati pamćenje uz memory igre, „“ i brze mozgalice – uz puno smijeha, poticanje logičkog razmišljanja i, naravno, Twistijevu podršku u svakoj aktivnosti.Vidimo se u Portanovi – mjestu gdje se odlični popusti, dobra zabava i obiteljski trenuci savršeno spajaju.