Policija upozorava: led s kamiona ugrozio promet u Tovarniku
22.01.2026. 9:05
PU vukovarsko-srijemska je izvijestila da se u Tovarniku dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom uslijed pada leda s teretnog skupa vozila nepoznatih registarskih oznaka na prednji dio osobnog automobila švicarskih registarskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 80-godišnjak. U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen, no došlo je do oštećenja osobnog automobila.
Po pronalasku vozača navedenih teretnih vozila, protiv njih će biti pokrenut prekršajni postupak.
Policija podsjeća vozače motornih vozila da su, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, dužni prije uključivanja u promet očistiti zaleđena stakla te ukloniti sav snijeg i led s cijelog vozila, uključujući i krov, sve staklene površine, retrovizore, svjetla i registarske pločice. Također, skreću pozornost vozačima teretnih automobila da očiste od leda i snijega krovove priključnih vozila. Kretanje s neočišćenim vozilom nije samo neodgovorno i opasno, već i kažnjivo. Novčanom kaznom u iznosu od 130 eura kazniti će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom koje nije očišćeno od snijega i leda.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
