Vijesti::Communis
Pred nama je oblačan vikend, koji će završiti s malo kiše. Danas će biti hladno, jutarnja temperatura do -6°C. U noći i ujutro u unutrašnjosti je ponegdje moguća magla, a osobito navečer i slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. 

U petak i subotu pretežno oblačno. U petak jutarnja temperatura do -2°C, a dnevna do 5°C. U subotu dnevna temperatura raste do 7°C. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.

Nedjelja će početi uz oblačno vrijeme i kišu. Jutarnja temperatura oko nule, a dnevna do 6°C. Puhat će umjeren do jak jugoistočni vjetar.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




