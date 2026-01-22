oblačan vikend

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Pred nama je, koji će završiti s malo. Danas će biti hladno, jutarnja temperatura do. U noći i ujutro u unutrašnjosti je ponegdje moguća magla, a osobito navečer i slaba oborina na granici kiše i snijega koja se možeu dodiru s hladnom podlogom.U petak i subotu. U petak jutarnja temperatura do, a dnevna do. U subotu dnevna temperatura raste do. Puhat ćeNedjelja će početi uz. Jutarnja temperatura oko, a dnevna do. Puhat će