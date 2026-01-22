Servisne informacije [22. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
22.01.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo, u noći i ujutro u unutrašnjosti je ponegdje moguća magla, a osobito navečer i slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Jutarnja temperatura -6°C, a dnevna do 2°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Josipovac
od 9:00 do 10:00 sati - Matije Gupca 2, Osječka 150-156 par, 156/a, 156/b, 156/c, 156/d, 160, 117/d, 119, 119/a, 119/b, 119/e, 121, 121/a, 121/b, 121/c, 123-127 nep, 127/b, 129, 129/a, 131, 131/a, 133, 133/a, 135, Poštanska 4-8 par, 12-18 par, 22, 22/a, 24-26 par, 26/a, 28, 32-36 par, 40-44 par, 52, 1-11 nep, 15-19 nep, 23-31 nep, 35-37 nep, 41-45 nep, 45/a, 47, 51-63 nep, Slavonska 4-14 par, 18-20 par, 24, 28, 1, 5, 9, 17-21 nep, Franje Gungerta - cijela ulica
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-24.01.2026.] [program]
- Verdijeva Traviata je više od opere: 22. i 23. siječnja u osječkom HNK
Kino:
- Kino Urania [22.-28.01.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
