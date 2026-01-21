Plaće i dalje rastu: prosječna neto plaća u studenome 1.498 eura
21.01.2026. 13:05
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za studeni 2025. iznosila je 1.498 eura. U odnosu na listopad to je nominalni rast od 1,9 posto, dok je realno plaća porasla za 1,3 posto, pokazuju najnoviji podaci DZS-a.
Rast je zabilježen i kod bruto plaća. Prosječna bruto plaća u studenome iznosila je 2.093 eura, što je 2,3 posto više nego mjesec ranije, odnosno 1,7 posto više u realnom iznosu.
Najviše su i dalje zarađivali zaposleni u zračnom prijevozu, gdje je prosječna neto plaća iznosila 2.315 eura, a bruto 3.370 eura. Na suprotnom kraju ljestvice nalazi se proizvodnja odjeće, s prosječnom neto plaćom od 967 eura i bruto plaćom od 1.277 eura.
Na godišnjoj razini plaće bilježe snažan rast. U usporedbi sa studenim 2024. prosječna neto plaća nominalno je viša za 9,7 posto, a realno za 5,7 posto. Bruto plaća porasla je još snažnije – nominalno za 10,2 posto, a realno za 6,2 posto.
U studenome je zabilježen i manji broj plaćenih sati. Prosjek je iznosio 158 sati, što je 12,7 posto manje nego u listopadu. Najviše plaćenih sati imali su zaposleni u vodenom prijevozu (173), dok je najmanje sati evidentirano u djelatnostima upravljanja i održavanja zgrada te uređenja krajolika (142).
Manji broj sati utjecao je na snažan rast satnice. Prosječna neto plaća po satu iznosila je 9,17 eura, što je gotovo 16 posto više nego mjesec ranije i 14,8 posto više nego u studenome prošle godine. Bruto satnica porasla je na 12,81 euro.
Medijalna neto plaća, koja bolje odražava stvarnu raspodjelu primanja, u studenome je iznosila 1.278 eura. U odnosu na listopad blago je pala za 0,2 posto, ali je na godišnjoj razini porasla za 10 posto. Medijalna bruto plaća iznosila je 1.744 eura, također uz minimalni mjesečni pad, ali snažan godišnji rast od 10,5 posto.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Rast je zabilježen i kod bruto plaća. Prosječna bruto plaća u studenome iznosila je 2.093 eura, što je 2,3 posto više nego mjesec ranije, odnosno 1,7 posto više u realnom iznosu.
Najviše su i dalje zarađivali zaposleni u zračnom prijevozu, gdje je prosječna neto plaća iznosila 2.315 eura, a bruto 3.370 eura. Na suprotnom kraju ljestvice nalazi se proizvodnja odjeće, s prosječnom neto plaćom od 967 eura i bruto plaćom od 1.277 eura.
Na godišnjoj razini plaće bilježe snažan rast. U usporedbi sa studenim 2024. prosječna neto plaća nominalno je viša za 9,7 posto, a realno za 5,7 posto. Bruto plaća porasla je još snažnije – nominalno za 10,2 posto, a realno za 6,2 posto.
U studenome je zabilježen i manji broj plaćenih sati. Prosjek je iznosio 158 sati, što je 12,7 posto manje nego u listopadu. Najviše plaćenih sati imali su zaposleni u vodenom prijevozu (173), dok je najmanje sati evidentirano u djelatnostima upravljanja i održavanja zgrada te uređenja krajolika (142).
Manji broj sati utjecao je na snažan rast satnice. Prosječna neto plaća po satu iznosila je 9,17 eura, što je gotovo 16 posto više nego mjesec ranije i 14,8 posto više nego u studenome prošle godine. Bruto satnica porasla je na 12,81 euro.
Medijalna neto plaća, koja bolje odražava stvarnu raspodjelu primanja, u studenome je iznosila 1.278 eura. U odnosu na listopad blago je pala za 0,2 posto, ali je na godišnjoj razini porasla za 10 posto. Medijalna bruto plaća iznosila je 1.744 eura, također uz minimalni mjesečni pad, ali snažan godišnji rast od 10,5 posto.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)