Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za studeni 2025. iznosila je. U odnosu na listopad to je nominalni rast od, dok je realno plaća porasla za, pokazuju najnoviji podaciRast je zabilježen i kod. Prosječna bruto plaća u studenome iznosila je, što jenego mjesec ranije, odnosnou realnom iznosu.Najviše su i dalje zarađivali zaposleni u, gdje je prosječna neto plaća iznosila, a bruto. Na suprotnom kraju ljestvice nalazi se proizvodnja odjeće, s prosječnom neto plaćom odi bruto plaćom odNa godišnjoj razini plaće bilježe. U usporedbi sa studenim 2024. prosječna neto plaća nominalno je viša zaa realno za. Bruto plaća porasla je još– nominalno za, a realno zaU studenome je zabilježen iplaćenih sati. Prosjek je iznosio, što jenego u listopadu. Najviše plaćenih sati imali su zaposleni u(173), dok je najmanje sati evidentirano u djelatnostima(142).Manji broj sati utjecao je na snažan. Prosječna neto plaća po satu iznosila je, što je gotovonego mjesec ranije inego u studenome prošle godine. Bruto satnica porasla je naMedijalna neto plaća, koja bolje odražava stvarnu raspodjelu primanja, u studenome je iznosila. U odnosu na listopad blago je pala za, ali je na godišnjoj razini porasla za 10 posto. Medijalna bruto plaća iznosila je, također uz minimalni mjesečni pad, ali snažan godišnji rast od