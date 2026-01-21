Neprijavljena gotovina u autobusu: Vozaču izrečena kazna od 7.500 eura
21.01.2026. 12:16
Ovlašteni carinski službenici Sektora za mobilne jedinice, Područne jedinice Slavonski Brod proveli su carinski nadzor autobusa srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije.
Nadzor je obavljen na Autocesta A3 - odmorište Sredanci sjever, prilikom čega je u osobnoj ručnoj torbici vozača pronađena gotovina koja nije bila prijavljena prilikom ulaska u područje Europske unije, izvijestili su iz Carinske uprave.
Ukupni iznos neprijavljene gotovine iznosio je 22.100,00 CHF i 800,00 EUR.
Zbog počinjenja prekršaja, vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 7.500,00 eura. Okrivljeni je, sukladno zakonskim odredbama, platio dvije trećine izrečene kazne, odnosno 5.000,00 eura.
Foto: Carinska uprava
