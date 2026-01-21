Ovlašteni carinski službenici Sektora za mobilne jedinice, Područne jedinice Slavonski Brod

Foto: Carinska uprava

proveli susrpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije.Nadzor je obavljen na Autocesta A3 - odmorište Sredanci sjever, prilikom čega je u osobnojvozača pronađena gotovina kojaprilikom ulaska u područje Europske unije, izvijestili su iz Carinske uprave.Ukupni iznos neprijavljene gotovine iznosio jeZbog počinjenja prekršaja, vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od. Okrivljeni je, sukladno zakonskim odredbama, platio dvije trećine izrečene kazne, odnosno