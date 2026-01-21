Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Ovlašteni carinski službenici Sektora za mobilne jedinice, Područne jedinice Slavonski Brod proveli su carinski nadzor autobusa srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije.

Nadzor je obavljen na Autocesta A3 - odmorište Sredanci sjever, prilikom čega je u osobnoj ručnoj torbici vozača pronađena gotovina koja nije bila prijavljena prilikom ulaska u područje Europske unije, izvijestili su iz Carinske uprave.

Ukupni iznos neprijavljene gotovine iznosio je 22.100,00 CHF i 800,00 EUR.

Zbog počinjenja prekršaja, vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 7.500,00 eura. Okrivljeni je, sukladno zakonskim odredbama, platio dvije trećine izrečene kazne, odnosno 5.000,00 eura.


Foto: Carinska uprava


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Vidoviti Emanuel...
Vidoviti Emanuel, tali...
Kavkaski ovcar ste...
Stenci kavkaskog ovcar...
Prelep dečak apric...
Prelep dečak apricot p...
Persijski hrt salu...
Persijski hrt saluki š...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:147

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa