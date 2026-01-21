David Vlajčić

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstvadanas je potpisao ugovore o dodjeliza stipendiranje studenatana području Slavonije, Baranje i Srijema u akademskoj godini 2025./2026. s jednim sveučilištem i tri fakulteta.Uimeugovor je potpisao rektor, uimedekan, uimedekanicate uimev.d. dekana“, rekao je ministar Vlajčić te dodao kako ga posebno veseli što se od početka provođenja do sada za više od četiri tisuće stipendija isplatiloSvaki oddobit će stipendiju od. S Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek stipendiju u ukupnom iznosu odprimit će, s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijekstipendija primit ćete s Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegistipendiju ukupnog iznosa. Studenti sveučilišta u Slavonskom Brodu, odnosno njih, primit će stipendiju u ukupnom iznosu od, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.Cilj ovog projekta podrška je studentima iz područja a, a pravo na dodjelu stipendija imajuupisani u studijske programe koji su u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija prvi put upisali godinu studija za studijski program iz biotehničkih znanosti.Projekt stipendiranja studenata viših godina poljoprivrednih smjerova na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama dio je Razvojnog sporazuma Slavonija, Baranja i Srijem prvi put sklopljenog 2018. godine, a na javni poziv iz studenog 2025. godine pristigle su četiri prijave visokih učilišta.