Ministarstvo poljoprivrede osiguralo više od 517 tisuća eura za stipendije studenata biotehničkih znanosti
21.01.2026. 11:51
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić danas je potpisao ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za stipendiranje studenata biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema u akademskoj godini 2025./2026. s jednim sveučilištem i tri fakulteta.
Uime Sveučilišta u Slavonskom Brodu ugovor je potpisao rektor Ivan Samardžić, uime Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek dekan Tomislav Vinković, uime Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek dekanica Stela Jokić te uime Fakulteta turizma i ruralnog razvoja Požega v.d. dekana Ante Lončarić.
„Ponosan sam što će ukupno 390 studenata dobiti stipendiju od oko 1.300 eura, za što je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izdvojilo više od 517 tisuća eura“, rekao je ministar Vlajčić te dodao kako ga posebno veseli što se od početka provođenja do sada za više od četiri tisuće stipendija isplatilo 5,3 milijuna eura.
Svaki od 390 studenata dobit će stipendiju od 1.327,23 eura. S Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek stipendiju u ukupnom iznosu od 317.207,97 eura primit će 239 studenata, s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 155.285,91 eura stipendija primit će 117 studenata te s Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi osam studenata stipendiju ukupnog iznosa 10.617,84 eura. Studenti sveučilišta u Slavonskom Brodu, odnosno njih 26, primit će stipendiju u ukupnom iznosu od 34.507,98 eura, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.
Cilj ovog projekta podrška je studentima iz područja agronomije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma, a pravo na dodjelu stipendija imaju redoviti i izvanredni studenti upisani u studijske programe koji su u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija prvi put upisali godinu studija za studijski program iz biotehničkih znanosti.
Projekt stipendiranja studenata viših godina poljoprivrednih smjerova na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama dio je Razvojnog sporazuma Slavonija, Baranja i Srijem prvi put sklopljenog 2018. godine, a na javni poziv iz studenog 2025. godine pristigle su četiri prijave visokih učilišta.
Foto: Ministarstvo poljoprivrede
