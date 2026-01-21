Nevjerojatna prijevara u Osijeku: Bankarice lažirale dokumente i sebi isplaćivale milijune
21.01.2026. 10:53
Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske proveli su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakinjom iz Osijeka i 53-godišnjakinjom iz okolice Osijeka te utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinile kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.
Naime, tereti ih se da su na svojim radnim mjestima osobnih bankarica u banci u Osijeku na temelju zajedničkog dogovora od 28. listopada 2005. godine do 13. ožujka 2025. godine, a s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi, postupale protivno propisima poslodavca te su isplaćivale sebi sredstva klijenata.
U cilju prikrivanja protupravnih radni, sačinjavale bi i potpisivale lažne i krivotvorene isprave koje su prikazivale kao prave, čime su banku oštetile za 2.393.296,50 eura, koliko su tijekom godina protupravno prisvojile sebi, izvijestili su iz policije.
Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske jučer su temeljem naloga suda obavili pretrage domova i drugih prostora na adresama prebivališta osobnih bankarica, tijekom koje su pronađena i uz potvrdu oduzeta računala i mobiteli.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, obje su sinoć predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Naime, tereti ih se da su na svojim radnim mjestima osobnih bankarica u banci u Osijeku na temelju zajedničkog dogovora od 28. listopada 2005. godine do 13. ožujka 2025. godine, a s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi, postupale protivno propisima poslodavca te su isplaćivale sebi sredstva klijenata.
U cilju prikrivanja protupravnih radni, sačinjavale bi i potpisivale lažne i krivotvorene isprave koje su prikazivale kao prave, čime su banku oštetile za 2.393.296,50 eura, koliko su tijekom godina protupravno prisvojile sebi, izvijestili su iz policije.
Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske jučer su temeljem naloga suda obavili pretrage domova i drugih prostora na adresama prebivališta osobnih bankarica, tijekom koje su pronađena i uz potvrdu oduzeta računala i mobiteli.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, obje su sinoć predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)