Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske proveli su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakinjom iz Osijeka i 53-godišnjakinjom iz okolice Osijeka te utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinile kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Naime, tereti ih se da su na svojim radnim mjestima osobnih bankarica u banci u Osijeku na temelju zajedničkog dogovora od 28. listopada 2005. godine do 13. ožujka 2025. godine, a s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi, postupale protivno propisima poslodavca te su isplaćivale sebi sredstva klijenata.

U cilju prikrivanja protupravnih radni, sačinjavale bi i potpisivale lažne i krivotvorene isprave koje su prikazivale kao prave, čime su banku oštetile za 2.393.296,50 eura, koliko su tijekom godina protupravno prisvojile sebi, izvijestili su iz policije.

Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske jučer su temeljem naloga suda obavili pretrage domova i drugih prostora na adresama prebivališta osobnih bankarica, tijekom koje su pronađena i uz potvrdu oduzeta računala i mobiteli.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, obje su sinoć predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Engleski buld...
Prodajem vrhunsko legl...
Kern terijer štenc...
NOVO! Na prodaju štena...
Australijski ovčar...
Štenci Australijskog o...
Na prodaju jedna d...
Na prodaju jedna devoc...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:170

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa