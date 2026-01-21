Osječko-baranjska županija

Danas u Osječko-baranjskoj županiji dodjeljujemo stipendije našim učenicima i studentima za postignute rezultate i izvrsnost u školovanju u protekloj godini. Stipendije Osječko-baranjske županije dodjeljuju se u kontinuitetu već 24 godine i jasno potvrđuju koliko je ovaj oblik poticanja obrazovanja i izvrsnosti među mladima važan, prepoznat i praćen velikim interesom samih učenika i studenata. Posebno me raduje što smo od ove godine po prvi put značajno povećali iznose stipendija. Tako će 101 učenik primati stipendiju u iznosu od 100 eura mjesečno, dok će 70 studenata ostvariti stipendiju u iznosu od 200 eura mjesečno. Ukupno 171 stipendist danas je ovdje s nama i svi oni ovu su stipendiju zaslužili svojim trudom, marljivim radom i postignutom izvrsnošću u obrazovanju. Osječko-baranjska županija kontinuirano ulaže značajna sredstva u sustav znanosti i obrazovanja, od osnovnog i srednjeg školstva nadalje, i s tim ulaganjima nastavljamo i dalje. Već sada možemo govoriti o velikim investicijama u razdoblju od deset godina, čija ukupna vrijednost premašuje 150 milijuna eura – kazala je županica i naglasila kako su u tijeku i najveća te najvažnija ulaganja u osnovne škole kojima se provodi 19 projekata izgradnje ili dogradnje osnovnih škola. - Ukupna vrijednost tih 19 projekata je 73 milijuna eura. Uz to, važno je istaknuti i ulaganje u novu zgradu I. gimnazije u Osijeku, otvorenu prije nekoliko mjeseci, vrijednu više od 16 milijuna eura, kao i energetske obnove čak 54 škole koje su započele još 2017. godine, u vrijeme mandata gospodina Anušića. Svim tim projektima zaokružujemo jedan snažan i dugoročan ciklus ulaganja u obrazovanje u Osječko-baranjskoj županiji

Daria Paloš

Sukladno odluci županice, kako je i sama uvodno istaknula, povećani su iznosi stipendija za učenike i studente. Postupak dodjele provodi Povjerenstvo sastavljeno od sedam članova, koje radi prema jasno propisanim kriterijima utvrđenima važećim odlukama, a kojih se prilikom dodjele stipendija strogo pridržavamo. Stipendije se dodjeljuju u četiri kategorije: prva kategorija obuhvaća darovite učenike i studente, druga se odnosi na STEM i deficitarna zanimanja, treća kategorija temelji se na socijalnom kriteriju, dok su navedene kategorije temelj prema kojem se provodi dodjela stipendija. Za područje STEM-a i deficitarnih zanimanja svake godine zatražimo relevantne podatke od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, kako bismo prepoznali zanimanja koja su najpotrebnija tržištu rada te u tom smjeru usmjeravali učenike i studente

Pia Petra Pivić

Leonarda Nago

od 2002./03. godine dodjeljujeučenicima srednjih škola i studentima, a naglasak je usmjeren na, pa je do sada za stipendiranje i jednokratne potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije utrošeno. Od školske, odnosno akademske 2018./2019. godine Županija dodjeljuje stipendije u četiri kategorije -, zatim koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja i za deficitarna zanimanja te učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa, a za tekuću godinu odobrena je(101 učenicima i 70 studentima) ukupne vrijednostiTim povodom na prigodnoj svečanosti, održanoj u Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku, županicauručila je ugovore o stipendiranju njihovim korisnicima.– istaknula je županica.Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sportnaglasila je kako su ove godine zaprimljene ukupno 494 prijave koje potvrđuju interes učenika i studenata za napredovanje, rad i kontinuirano obrazovanje. -– rekla je Paloš.Korisnica potpore je ii to u kategoriji darovitih učenika. Ističe kako će joj dobivena stipendija pomoći u podmirivanju različitih troškova koje ima tijekom školovanja, ali i za nabavu sportske opreme, s obzirom da se bavi i sportom. Slično planira i studentica druge godine psihologijekoja ističe kako svaka novčana pomoć tijekom studija dobro dođe.