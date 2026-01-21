Servisne informacije [21. siječanj 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
21.01.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana uglavnom na krajnjem jugu mjestimice kiša, a krajem dana te u noći na jugu Like je moguća slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. U noći i ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća magla. Jutarnja temperatura -8°C, a dnevna do -1°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 11:00 do 14:00 sati - Vijenac Augusta Cesarca 10-14 par, 14/a, 16, 11-13 nep, 15/a, 15/b.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-24.01.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [15.-21.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [15.-21.01.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"
- GISKO: Nacionalni čitalački izazov "15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci"
