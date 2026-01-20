Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Jučer je potvrđen jedan slučaj afričke svinjske kuge na objektu s domaćim svinjama u prigradskom naselju grada Osijeka, Nemetinu, u Osječko-baranjskoj županiji. Radi se o prvom izbijanju afričke svinjske kuge u domaćih svinja u 2026. godini. Prije toga, posljednji slučaj ASK zabilježen je 20. listopada 2025. u Općini Bilje u naselju Lug.

Objekt na kojem je slučaj potvrđen nalazi se na području zone ograničenja III gdje se već provode dodatne mjere zbog predmetne bolesti. Radi se o manjem objektu na kojem je isti dan, 19. siječnja provedeno uklanjanje 21 životinje i dezinfekcija. Odredit će se zona zaštite i zona nadziranja unutar zone III.

Držatelji svinja - subjekti, pozivaju se na pridržavanje svih propisanih mjera i provedbu strogih biosigurnosnih mjera. Posebna pažnja potrebna je prilikom boravka u šumskom i poljoprivrednom području - okolišu koji bi mogao biti kontaminiran virusom kojeg je vrlo lako unijeti u uzgoj svinja ako se po povratku ne provodi dezinfekcija i presvlačenje u zaštitnu obuću i odjeću. Pri tome je važno obratiti pažnju i na pribor i vozila koja je također potrebno dezinficirati prilikom povratka u dvorište, odnosno objekt, pozivaju iz Ministarstva poljoprivrede.

U borbi protiv afričke svinjske kuge ključna je visoka razina biosigurnosti na objektima u kojima se drže svinje i to je upravo ono što sami subjekti - držatelji svinja mogu i moraju unaprijediti. Pozivamo na kontinuiranu, odgovornu i dosljednu primjenu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera kojima se jedino učinkovito može spriječiti unos bolesti u uzgoje svinja.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Čau Čau / Chow Cho...
Dostupan crni mužjak. ...
Bordoska Doga (Dog...
Na prodaju štenci bord...
Toy Pudle na proda...
Nasa odgajivacnica se ...
POSAO ZA KOJI VAM ...
Registracija je bespla...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:155

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa