Foto: Pexels.com/Ilustracija

Jučer je potvrđen jedan slučajna objektu s domaćim svinjama u prigradskom naselju grada Osijeka,, u. Radi se o prvom izbijanju afričke svinjske kuge u domaćih svinja u 2026. godini. Prije toga, posljednji slučaj ASK zabilježen je 20. listopada 2025. uu naselju Lug.Objekt na kojem je slučaj potvrđen nalazi se na područjugdje se već provodezbog predmetne bolesti. Radi se ona kojem je isti dan, 19. siječnja provedeno uklanjanjea. Odredit će se zona zaštite i zona nadziranja unutar zone III.Držatelji svinja - subjekti, pozivaju se na. Posebna pažnja potrebna je prilikom boravka u šumskom i poljoprivrednom području - okolišu koji bi mogao biti kontaminiran virusom kojeg je vrlo lako unijeti u uzgoj svinja ako se po povratku ne provodi dezinfekcija i presvlačenje u zaštitnu obuću i odjeću. Pri tome je važno obratiti pažnju i na pribor i vozila koja je također potrebno dezinficirati prilikom povratka u dvorište, odnosno objekt, pozivaju izU borbi protiv afričke svinjske kuge ključna jena objektima u kojima se drže svinje i to je upravo ono što sami subjekti - držatelji svinja mogu i moraju unaprijediti. Pozivamo na kontinuiranu, odgovornu i dosljednu primjenu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera kojima se jedino učinkovito može spriječiti unos bolesti u uzgoje svinja.