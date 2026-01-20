Pokušao se izvući bez prijave – završio s kaznom i zapljenom
20.01.2026. 12:25
Jučer, 18. siječnja, na graničnom prijelazu Županja, prilikom ulazne granične kontrole osobnog automobila registarskih oznaka Švicarske, kojim je upravljao 37-godišnji državljanin Švicarske, u suradnji s djelatnicima carine pronađeno je 59 tableta koje sadrže psihotropne tvari, a koje se nalaze na „Popisu opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga“ Ministarstva zdravstva, izviejstili su iz policije.
Iako je bio dužan, navedene lijekove nije prijavio carinskim i policijskim službenicima na graničnom prijelazu, niti je za njih posjedovao medicinsku dokumentaciju, čime je počinio prekršaj iz članka 24. stavka 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.
Tablete su privremeno oduzete, a 37-godišnjaku je zbog počinjenog prekršaja uručen prekršajni nalog i naplaćena novčana kazna.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
