Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Jučer, 18. siječnja, na, prilikom ulazne granične kontrole osobnog automobila registarskih oznaka, kojim je upravljao 37-godišnji državljanin Švicarske, u suradnji s djelatnicima carine pronađeno jekoje sadrže psihotropne tvari, a koje se nalaze na „“ Ministarstva zdravstva, izviejstili su iz policije.Iako je bio dužan, navedene lijekovecarinskim i policijskim službenicima na graničnom prijelazu, niti je za njih posjedovao medicinsku dokumentaciju, čime je počinio prekršaj iz članka 24. stavka 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.Tablete su privremeno, a 37-godišnjaku je zbog počinjenog prekršaja uručen