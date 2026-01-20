državno natjecanje

U Zagrebu je, u dvorani na Velesajmu, održano prvo ovogodišnje. Riječ je o dvoranskom, na kojem su atletičari i atletičarkeosvojili ukupno. Pritom su tri bile zlatne, jedna srebrna uz dvije brončane.bio je najbolji u skoku u vis s preskočenih 1,92 metra,slavio je u skoku s motkom s rezultatom 4,70 metara, dok jepobijedila u utrci na 60 metara prepone s vremenom 8,29 sekundi. Wild je bila druga na dionici 60 metara koju je istrčala za 7,59 sekundi,je završio na trećem mjestu u skoku u dalj s preskočenizh 6,63 metra, a isti je plasman ostvarila ina 60 prepone s rezultatom 8,91.Najbliži postolju su kao četvrtoplasirani ostalimeđu motkašima (3,40m) ina 60m prepone (9,77) dok su peti biliu skoku u vis (1,80),na 60 metara (7,70) iu skoku u dalj (5,49).Ovo je natjecanje ujedno bilo iuoči Tromeča na kojem će sudjelovati Hrvatska, Slovenija i domaćin Srbija, 28. siječnja u Beogradu. Stoga je bio dopušten i nastup seniorima (, doduše izvan konkurencije, a reprezentativni status potvrdilo je dvoje najbolje plasiranih po disciplinama.