Zlatni start sezone: AK Slavonija-Žito briljirao na državnom prvenstvu
20.01.2026. 11:36
U Zagrebu je, u dvorani na Velesajmu, održano prvo ovogodišnje državno natjecanje. Riječ je o dvoranskom Prvenstvu Hrvatske za mlađe seniorke i seniore, na kojem su atletičari i atletičarke Slavonije Žito osvojili ukupno šest medalja. Pritom su tri bile zlatne, jedna srebrna uz dvije brončane.
Petar Mikolčević bio je najbolji u skoku u vis s preskočenih 1,92 metra, Stjepan Tarcal slavio je u skoku s motkom s rezultatom 4,70 metara, dok je Mia Wild pobijedila u utrci na 60 metara prepone s vremenom 8,29 sekundi. Wild je bila druga na dionici 60 metara koju je istrčala za 7,59 sekundi, Gabriel Bolarić je završio na trećem mjestu u skoku u dalj s preskočenizh 6,63 metra, a isti je plasman ostvarila i Eva Martinović na 60 prepone s rezultatom 8,91.
Najbliži postolju su kao četvrtoplasirani ostali Mihovil Vegar među motkašima (3,40m) i Petar Mikolčević na 60m prepone (9,77) dok su peti bili Andrej Papić u skoku u vis (1,80), Lorena Faktor na 60 metara (7,70) i Leonarda Patača u skoku u dalj (5,49).
Ovo je natjecanje ujedno bilo i izborno za reprezentaciju uoči Tromeča na kojem će sudjelovati Hrvatska, Slovenija i domaćin Srbija, 28. siječnja u Beogradu. Stoga je bio dopušten i nastup seniorima (Lovro Nedeljković, Ivan Horvat, Ivan Paravac i Sara Aščić), doduše izvan konkurencije, a reprezentativni status potvrdilo je dvoje najbolje plasiranih po disciplinama.
Foto: AK Slavonija-Žito
