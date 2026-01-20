[FOTO] WineOS 2026. – sajam koji podiže ljestvicu vinske scene
Nakon dva dana ispunjena vinima, destilatima, gastronomijom, susretima i vrhunskim doživljajima, 11. izdanje WineOS by Graševina Croatica zatvorilo je svoja vrata. Ako je suditi po broju posjetitelja, osmjesima, komentarima i atmosferi, sajam vina, delicija i ugodnog življenja doživio je najuspješnije izdanju dosad. Odličnoj atmosferi doprinijele su i kume ovogodišnjeg sajma Marija Ham, Ivana Soldo Čabraja i Marina Vojnović.
- Posebna zahvala i ove godine ide našim kumama, kao i kumovima prošlih izdanja WineOSa, koji su tijekom dva dana bili s nama, jer kod nas je jednom kum – uvijek kum. U ime organizacijskog tima, koji je ove godine odradio lavovski posao, hvala svim izlagačima, poslovnim partnerima, medijima i naravno posjetiteljima. Podrška koja se u zraku osjetila tijekom sajma, učinila je WineOS uistinu nezaboravnim iskustvom i postavila nam visoke kriterije za dogodine – rekao je Denis Despot, producent WineOS-a.
Tijekom dva sajamska dana WineOS je posjetilo gotovo 5.000 posjetitelja, među kojima i oko 200 poslovnih gostiju iz HoReCa sektora, distribucije, vinske industrije i turizma. Stoga je WineOS ove godine bio platforma za poslovno umrežavanje, ali i mjesto susreta vinara, stručnjaka i publike koja zna što traži u čaši. Važnost događaja potvrdila je i iznimna medijska nazočnost, 113 akreditiranih novinara iz Hrvatske i regije pratilo je program i izlagače tijekom oba dana.
Na izlagačkim mjestima, pozornicama i popratnim događanjima predstavilo se više od 150 izlagača, uključujući vinarije, destilerije, proizvođače gastro delicija, bačvare i proizvođače vinske i vinogradarske opreme. Publika je imala priliku kušati više od 800 vinskih i destilatskih etiketa, a u opticaju je bilo oko 5.000 čaša. Tijekom sajma popijeno je više od 5.000 boca vode, u pauzama između vina i razgovora, grickalo se više od 4.000 paketića slanih grickalica, dok je gotovo dvije tone leda brinulo da vina tijekom cijelog događanja budu poslužena na optimalnoj temperaturi. Na gastro pozornici i kod izlagača pripremljeno je više od 1.500 degustacijskih porcija hrane, čime je gastronomska komponenta WineOS-a ispunila sva očekivanja posjetitelja.
- WineOS 2026. premašio je naša očekivanja. Brojke su impresivne, ali ono što nas najviše veseli jest atmosfera, osjećaj da su i izlagači i posjetitelji istinski uživali. WineOS je danas zreo događaj koji ima jasnu viziju i snažnu podršku publike - istaknuo je Boris Ocić, predsjednik Udruge Dekanter.
Jedan od najiščekivanijih trenutaka bio je izbor People’s Choice, u kojem su posjetitelji s ukupno 5.496 glasova odlučili o najboljim vinima i destilatima festivala. Nagrade su dodijeljene u kategorijama bijelih, rose i crvenih vina, pjenušaca i destilata, a upravo ova priznanja, koja dolaze izravno od publike, još su jednom potvrdila povjerenje posjetitelja u WineOS kao relevantnu i vjerodostojnu platformu za vrednovanje kvalitete.
Najviše glasova posjetitelja u kategoriji bijelih vina dobio je Bijeli muškat iz Obiteljskog podruma Zajec, u kategoriji rosea Rosé Vinarije i destilerije K55, a najviše glasova posjetitelja u kategoriji crvenih vina dobio je Mercellus vinarije Apostol. Blanc de Chardonnay vinarije Coletti, pjenušac je koji je odnio najviše glasova u kategoriji pjenušaca, dok je među destilatima pobjedu odnijela Moostra šljivovica. Troje najsretnijih posjetitelja dobilo je na poklon posebna izdanje Beljske graševine s personaliziranom etiketom.
Bogati programski sadržaj obilježio je oba dana, tijekom kojih su održani brojni masterclassovi, vođene vinske ture, radionice sljubljivanja hrane i vina te tematska predavanja, dok su Podravkini chefovi na pozornici uživo pripremali jela i predstavljali suvremene gastronomske trendove.
Veliko zanimanje publike izazvala je i suradnja s Policijskom upravom osječko-baranjskom, čiji je štand bio kontinuirano posjećen. Posjetitelji su nakon kušanja vina imali priliku alkotestirati se, čime je WineOS poslao jasnu poruku o kulturi odgovornog uživanja u alkoholu. Uz iznimno susretljive policijske službenike, ova je inicijativa prepoznata kao edukativna, korisna i vrlo atraktivna. I Eno-gastro kviz by Dean Kotiga ove je godine imao čak 21 ekipu, a najvećim vinskim znalcima pokazala se ekipa “Spojeni”.
- Ovaj sajam je postao ključna točka okupljanja vinske scene na početku godine. Ovdje se ne predstavljaju samo vina, već se stvaraju kontakti, razmjenjuju znanja i pokreću nove suradnje. Ovogodišnje izdanje pokazalo je koliko zanimanje za kvalitetna vina i ozbiljne vinske priče raste iz godine u godinu – rekao je Tomislav Panenić, direktor Graševine Croatice.
- WineOS 2026. iza sebe je ostavio nikad više posjetitelja, nikad bogatiji program i nikad bolju atmosferu. Osijek je još jednom potvrdio svoju poziciju vinskog središta regije u siječnju, a WineOS by Graševina Croatica status manifestacije koja postavlja standarde i iz godine u godinu podiže ljestvicu sve više - zaključio je direktor Sajma Vinko Ručević.
Jedanaesto izdanje sajma održano je pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Ministarstva turizma i sporta. Suorganizatori sajma su Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, uz partnere HGK, HAPIH, PU osječko-baranjsku, OTP banku, vodu Maya, Podravku, Filir, Turističku zajednicu Grada Osijeka i Turističku zajednicu Osječko-baranjske županije, kao i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Foto: Igor Miličić
