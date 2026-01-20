Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
Nakon dva dana ispunjena vinima, destilatima, gastronomijom, susretima i vrhunskim doživljajima, 11. izdanje WineOS by Graševina Croatica zatvorilo je svoja vrata. Ako je suditi po broju posjetitelja, osmjesima, komentarima i atmosferi, sajam vina, delicija i ugodnog življenja doživio je najuspješnije izdanju dosad. Odličnoj atmosferi doprinijele su i kume ovogodišnjeg sajma Marija Ham, Ivana Soldo Čabraja i Marina Vojnović.

- Posebna zahvala i ove godine ide našim kumama, kao i kumovima prošlih izdanja WineOSa, koji su tijekom dva dana bili s nama, jer kod nas je jednom kum – uvijek kum. U ime organizacijskog tima, koji je ove godine odradio lavovski posao, hvala svim izlagačima, poslovnim partnerima, medijima i naravno posjetiteljima. Podrška koja se u zraku osjetila tijekom sajma, učinila je WineOS uistinu nezaboravnim iskustvom i postavila nam visoke kriterije za dogodine – rekao je Denis Despot, producent WineOS-a.

Tijekom dva sajamska dana WineOS je posjetilo gotovo 5.000 posjetitelja, među kojima i oko 200 poslovnih gostiju iz HoReCa sektora, distribucije, vinske industrije i turizma. Stoga je WineOS ove godine bio platforma za poslovno umrežavanje, ali i mjesto susreta vinara, stručnjaka i publike koja zna što traži u čaši. Važnost događaja potvrdila je i iznimna medijska nazočnost, 113 akreditiranih novinara iz Hrvatske i regije pratilo je program i izlagače tijekom oba dana.

Na izlagačkim mjestima, pozornicama i popratnim događanjima predstavilo se više od 150 izlagača, uključujući vinarije, destilerije, proizvođače gastro delicija, bačvare i proizvođače vinske i vinogradarske opreme. Publika je imala priliku kušati više od 800 vinskih i destilatskih etiketa, a u opticaju je bilo oko 5.000 čaša. Tijekom sajma popijeno je više od 5.000 boca vode, u pauzama između vina i razgovora, grickalo se više od 4.000 paketića slanih grickalica, dok je gotovo dvije tone leda brinulo da vina tijekom cijelog događanja budu poslužena na optimalnoj temperaturi. Na gastro pozornici i kod izlagača pripremljeno je više od 1.500 degustacijskih porcija hrane, čime je gastronomska komponenta WineOS-a ispunila sva očekivanja posjetitelja.

- WineOS 2026. premašio je naša očekivanja. Brojke su impresivne, ali ono što nas najviše veseli jest atmosfera, osjećaj da su i izlagači i posjetitelji istinski uživali. WineOS je danas zreo događaj koji ima jasnu viziju i snažnu podršku publike - istaknuo je Boris Ocić, predsjednik Udruge Dekanter.

Jedan od najiščekivanijih trenutaka bio je izbor People’s Choice, u kojem su posjetitelji s ukupno 5.496 glasova odlučili o najboljim vinima i destilatima festivala. Nagrade su dodijeljene u kategorijama bijelih, rose i crvenih vina, pjenušaca i destilata, a upravo ova priznanja, koja dolaze izravno od publike, još su jednom potvrdila povjerenje posjetitelja u WineOS kao relevantnu i vjerodostojnu platformu za vrednovanje kvalitete.

Najviše glasova posjetitelja u kategoriji bijelih vina dobio je Bijeli muškat iz Obiteljskog podruma Zajec, u kategoriji rosea Rosé Vinarije i destilerije K55, a najviše glasova posjetitelja u kategoriji crvenih vina dobio je Mercellus vinarije Apostol. Blanc de Chardonnay vinarije Coletti, pjenušac je koji je odnio najviše glasova u kategoriji pjenušaca, dok je među destilatima pobjedu odnijela Moostra šljivovica. Troje najsretnijih posjetitelja dobilo je na poklon posebna izdanje Beljske graševine s personaliziranom etiketom.

Bogati programski sadržaj obilježio je oba dana, tijekom kojih su održani brojni masterclassovi, vođene vinske ture, radionice sljubljivanja hrane i vina te tematska predavanja, dok su Podravkini chefovi na pozornici uživo pripremali jela i predstavljali suvremene gastronomske trendove.

Veliko zanimanje publike izazvala je i suradnja s Policijskom upravom osječko-baranjskom, čiji je štand bio kontinuirano posjećen. Posjetitelji su nakon kušanja vina imali priliku alkotestirati se, čime je WineOS poslao jasnu poruku o kulturi odgovornog uživanja u alkoholu. Uz iznimno susretljive policijske službenike, ova je inicijativa prepoznata kao edukativna, korisna i vrlo atraktivna. I Eno-gastro kviz by Dean Kotiga ove je godine imao čak 21 ekipu, a najvećim vinskim znalcima pokazala se ekipa “Spojeni”.

- Ovaj sajam je postao ključna točka okupljanja vinske scene na početku godine. Ovdje se ne predstavljaju samo vina, već se stvaraju kontakti, razmjenjuju znanja i pokreću nove suradnje. Ovogodišnje izdanje pokazalo je koliko zanimanje za kvalitetna vina i ozbiljne vinske priče raste iz godine u godinu – rekao je Tomislav Panenić, direktor Graševine Croatice.

- WineOS 2026. iza sebe je ostavio nikad više posjetitelja, nikad bogatiji program i nikad bolju atmosferu. Osijek je još jednom potvrdio svoju poziciju vinskog središta regije u siječnju, a WineOS by Graševina Croatica status manifestacije koja postavlja standarde i iz godine u godinu podiže ljestvicu sve više - zaključio je direktor Sajma Vinko Ručević.

Jedanaesto izdanje sajma održano je pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Ministarstva turizma i sporta. Suorganizatori sajma su Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, uz partnere HGK, HAPIH, PU osječko-baranjsku, OTP banku, vodu Maya, Podravku, Filir, Turističku zajednicu Grada Osijeka i Turističku zajednicu Osječko-baranjske županije, kao i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.




Foto: Igor Miličić


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Pomeranac kvalitet...
Primamo rezervacije za...
Maltipoo stenci
Maltipoo stenci spremn...
Prelep dečak apric...
Prelep dečak apricot p...
Američka Akita, iz...
Odgajivacnica TOP WINN...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:155

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa