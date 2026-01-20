vinima, destilatima, gastronomijom, susretima i vrhunskim doživljajima

11. izdanje WineOS by Graševina Croatica

posjetitelja, osmjesima, komentarima i atmosferi, sajam vina, delicija i ugodnog življenja

Marija Ham, Ivana Soldo Čabraja i Marina Vojnović

Posebna zahvala i ove godine ide našim kumama, kao i kumovima prošlih izdanja WineOSa, koji su tijekom dva dana bili s nama, jer kod nas je jednom kum – uvijek kum. U ime organizacijskog tima, koji je ove godine odradio lavovski posao, hvala svim izlagačima, poslovnim partnerima, medijima i naravno posjetiteljima. Podrška koja se u zraku osjetila tijekom sajma, učinila je WineOS uistinu nezaboravnim iskustvom i postavila nam visoke kriterije za dogodine

Denis Despot

5.000 posjetitelja

200 poslovnih gostiju

150 izlagača

800 vinskih i destilatskih etiketa

WineOS 2026. premašio je naša očekivanja. Brojke su impresivne, ali ono što nas najviše veseli jest atmosfera, osjećaj da su i izlagači i posjetitelji istinski uživali. WineOS je danas zreo događaj koji ima jasnu viziju i snažnu podršku publike

Boris Ocić

Udruge Dekanter

najiščekivanijih trenutaka

People’s Choice

5.496 glasova

Bijeli muškat

Obiteljskog podruma Zajec

Rosé Vinarije i destilerije K55

Mercellus vinarije Apostol.

Blanc de Chardonnay vinarije Coletti

Moostra šljivovica

Beljske graševine

masterclassovi, vođene vinske ture, radionice sljubljivanja hrane i vina te tematska predavanja

Podravkini chefovi

Policijskom upravom osječko-baranjskom

odgovornog uživanja

Eno-gastro kviz by Dean Kotiga

Spojeni

Ovaj sajam je postao ključna točka okupljanja vinske scene na početku godine. Ovdje se ne predstavljaju samo vina, već se stvaraju kontakti, razmjenjuju znanja i pokreću nove suradnje. Ovogodišnje izdanje pokazalo je koliko zanimanje za kvalitetna vina i ozbiljne vinske priče raste iz godine u godinu

Tomislav Panenić

WineOS 2026. iza sebe je ostavio nikad više posjetitelja, nikad bogatiji program i nikad bolju atmosferu. Osijek je još jednom potvrdio svoju poziciju vinskog središta regije u siječnju, a WineOS by Graševina Croatica status manifestacije koja postavlja standarde i iz godine u godinu podiže ljestvicu sve više

Vinko Ručević

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Ministarstva turizma i sporta

Suorganizatori sajma su Osječko-baranjska županija i Grad Osijek

HGK, HAPIH, PU osječko-baranjsku, OTP banku, vodu Maya, Podravku, Filir, Turističku zajednicu Grada Osijeka i Turističku zajednicu Osječko-baranjske županije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Foto: Igor Miličić

Nakon dva dana ispunjenazatvorilo je svoja vrata. Ako je suditi po brojudoživio je najuspješnije izdanju dosad. Odličnoj atmosferi doprinijele su i kume ovogodišnjeg sajma– rekao je, producent WineOS-a.Tijekom dva sajamska dana WineOS je posjetilo gotovo, među kojima i okoiz HoReCa sektora, distribucije, vinske industrije i turizma. Stoga je WineOS ove godine bio platforma za poslovno umrežavanje, ali i mjesto susreta vinara, stručnjaka i publike koja zna što traži u čaši. Važnost događaja potvrdila je i iznimna medijska nazočnost, 113 akreditiranih novinara iz Hrvatske i regije pratilo je program i izlagače tijekom oba dana.Na izlagačkim mjestima, pozornicama i popratnim događanjima predstavilo se više od, uključujući vinarije, destilerije, proizvođače gastro delicija, bačvare i proizvođače vinske i vinogradarske opreme. Publika je imala priliku kušati više od, a u opticaju je bilo oko 5.000 čaša. Tijekom sajma popijeno je više od 5.000 boca vode, u pauzama između vina i razgovora, grickalo se više od 4.000 paketića slanih grickalica, dok je gotovo dvije tone leda brinulo da vina tijekom cijelog događanja budu poslužena na optimalnoj temperaturi. Na gastro pozornici i kod izlagača pripremljeno je više od 1.500 degustacijskih porcija hrane, čime je gastronomska komponenta WineOS-a ispunila sva očekivanja posjetitelja.- istaknuo je, predsjednikJedan odbio je izbor, u kojem su posjetitelji s ukupnoodlučili o najboljim vinima i destilatima festivala. Nagrade su dodijeljene u kategorijama bijelih, rose i crvenih vina, pjenušaca i destilata, a upravo ova priznanja, koja dolaze izravno od publike, još su jednom potvrdila povjerenje posjetitelja u WineOS kao relevantnu i vjerodostojnu platformu za vrednovanje kvalitete.Najviše glasova posjetitelja u kategoriji bijelih vina dobio jeiz, u kategoriji rosea, a najviše glasova posjetitelja u kategoriji crvenih vina dobio je, pjenušac je koji je odnio najviše glasova u kategoriji pjenušaca, dok je među destilatima pobjedu odnijela. Troje najsretnijih posjetitelja dobilo je na poklon posebna izdanjes personaliziranom etiketom.Bogati programski sadržaj obilježio je oba dana, tijekom kojih su održani brojni, dok suna pozornici uživo pripremali jela i predstavljali suvremene gastronomske trendove.Veliko zanimanje publike izazvala je i suradnja s, čiji je štand bio kontinuirano posjećen. Posjetitelji su nakon kušanja vina imali priliku alkotestirati se, čime je WineOS poslao jasnu poruku o kulturiu alkoholu. Uz iznimno susretljive policijske službenike, ova je inicijativa prepoznata kao edukativna, korisna i vrlo atraktivna. Iove je godine imao čak 21 ekipu, a najvećim vinskim znalcima pokazala se ekipa “”.– rekao je, direktor Graševine Croatice.- zaključio je direktor SajmaJedanaesto izdanje sajma održano je pod pokroviteljstvom, uz partnere, kao i