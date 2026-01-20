Grand Prix Croatia

Tekst i foto: Nataša Šegavčić

Ovogodišnji međunarodni turnirodržan u Rijeci 17.-18.01.2026. okupio je rekordan broj odiz 45 zemalja od kategorije najmlađih do kategorije veterana u disciplini KATA i KUMITE pojedinačno i ekipno.članica karate klubanastupila je u tri (3) natjecateljske kategorije (dvije pojedinačne i jednoj ekipnoj) i svojim nastupima u izvedbi KATA potvrdila svojU kategoriji Seniorki u finalu tijesno gubi rezultatom 3:2 te osvaja. U drugoj pojedinačnoj kategoriji Mlađe Seniorke (U21) uvjerljivo pobjeđuje sve svoje suparnice i zasluženo osvajaU ekipnom nastupu u sastavunakon odrađenih 6 mečeva tijesno gube rezultatom 3:2 od Mađarica i osvajajuOsvajanjem zlatnog i dva srebrna odličja Katia Šegavčić jena turniru. Nakon kratkog oporavka od ozljede Katiju čeka odlazak na državne priprema u Daruvar, gdje će odraditi finalne pripreme za odlazak na Prvenstvo Europe u Limasol-Cipar početkom veljače 2026.