Zlatna i dvostruko srebrna Katia Šegavčić briljirala na Grand Prix Croatia
20.01.2026. 9:33
Ovogodišnji međunarodni turnir Grand Prix Croatia održan u Rijeci 17.-18.01.2026. okupio je rekordan broj od 1300 natjecatelja iz 45 zemalja od kategorije najmlađih do kategorije veterana u disciplini KATA i KUMITE pojedinačno i ekipno.
Katia Šegavčić članica karate kluba Hrvatski sokol Osijek nastupila je u tri (3) natjecateljske kategorije (dvije pojedinačne i jednoj ekipnoj) i svojim nastupima u izvedbi KATA potvrdila svoj visoki kataški lokalni i međunarodni status.
U kategoriji Seniorki u finalu tijesno gubi rezultatom 3:2 te osvaja srebrno odličje. U drugoj pojedinačnoj kategoriji Mlađe Seniorke (U21) uvjerljivo pobjeđuje sve svoje suparnice i zasluženo osvaja zlatno odličje.
U ekipnom nastupu u sastavu Šegavčić, Barić, Erak nakon odrađenih 6 mečeva tijesno gube rezultatom 3:2 od Mađarica i osvajaju srebrno odličje.
Osvajanjem zlatnog i dva srebrna odličja Katia Šegavčić je najuspješnija katašica na turniru. Nakon kratkog oporavka od ozljede Katiju čeka odlazak na državne priprema u Daruvar, gdje će odraditi finalne pripreme za odlazak na Prvenstvo Europe u Limasol-Cipar početkom veljače 2026.
Tekst i foto: Nataša Šegavčić
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)