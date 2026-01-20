Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Ovogodišnji međunarodni turnir Grand Prix Croatia održan u Rijeci 17.-18.01.2026. okupio je rekordan broj od 1300 natjecatelja iz 45 zemalja od kategorije najmlađih do kategorije veterana u disciplini KATA i KUMITE pojedinačno i ekipno.

Katia Šegavčić članica karate kluba Hrvatski sokol Osijek nastupila je u tri (3) natjecateljske kategorije (dvije pojedinačne i jednoj ekipnoj) i svojim nastupima u izvedbi KATA potvrdila svoj visoki kataški lokalni i međunarodni status.

U kategoriji Seniorki u finalu tijesno gubi rezultatom 3:2 te osvaja srebrno odličje. U drugoj pojedinačnoj kategoriji Mlađe Seniorke (U21) uvjerljivo pobjeđuje sve svoje suparnice i zasluženo osvaja zlatno odličje.

U ekipnom nastupu u sastavu Šegavčić, Barić, Erak nakon odrađenih 6 mečeva tijesno gube rezultatom 3:2 od Mađarica i osvajaju srebrno odličje.

Osvajanjem zlatnog i dva srebrna odličja Katia Šegavčić je najuspješnija katašica na turniru. Nakon kratkog oporavka od ozljede Katiju čeka odlazak na državne priprema u Daruvar, gdje će odraditi finalne pripreme za odlazak na Prvenstvo Europe u Limasol-Cipar početkom veljače 2026.



Tekst i foto: Nataša Šegavčić


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Toy Pudle na pr...
TOY PUDLA – SAVRŠEN NO...
Francuski Buldog. ...
Štenci francuskog buld...
Maltipoo vrhunske...
Maltipoo vrhunske gene...
Najmanje pudle, od...
Najmanje pudle, od naj...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:171

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa