Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura -8°C, a dnevna do 0°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [20.-24.01.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [15.-21.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [15.-21.01.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba "Od izvornika do prijevoda: 19. godišnja izložba Društva hrvatskih književnih prevodilaca" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Odrazi raznolikosti"
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjiga "Tragovima hrvatske filozofije" i "Ubrzanje"
- Arheološki muzej Osijek: Otvorenje izložbe "Regije kamenog doba"
- Europski tjedan prevencije raka vrata maternice



