Foto: Osijek031.com/Arhiv

u srijedu će razmatratiu slučaju ubojstva, 21-godišnje osječke studentice koju je u rujnu 2023. iz službenog pištoljatada aktivni policajac. Županijski sud u Osijeku ga je u ožujku ove godineosudio nazatvora zbog ubojstva.Smažil se na presudutvrdeći danamjeru ubiti Mihaelu te da je hitac ispaljenSmatra da se u konkretnom slučaju može govoriti tek o, a ne o ubojstvu, te očekuje da će Visoki kazneni sudnjegovu žalbu.S druge strane,traži, ocjenjujući da je izrečena zatvorska kazna. Sjednica žalbenog vijeća bit će, kao i cijeli prvostupanjski postupak.U obrazloženju presude sud je naveo da je Smažilova krivnja dokazana iskazima svjedoka, materijalnim dokazima i vještačenjima. Svjedoci su opisali optuženog kao, a sud je utvrdio da je u trenutku ubojstva imaou krvi, ali je bio ubrojiv. Njegovu obranu ocijenio je, zaključivši da je djelovao s izravnom namjerom.Sud je posebno istaknuo da je riječ o policijskom službeniku obučenom za rukovanje oružjem te da su vještaci utvrdili kako je udaljenost pucnja bila oko 30 centimetara. Kao otegotnu okolnost naveo je i ponašanje nakon pucnjave – mijenjanje spremnika i premještanje predmeta u stanu.Podsjetimo, prema optužnici, Smažil je 20. rujna 2023. oko 22 sata u svom stanu u Osijeku iz pištoljaMihaele Berak, nanijevši jojozljede glave i vrata. Policija je isprva slučaj vodila kao nehajno rukovanje oružjem, no kvalifikacija je kasnije promijenjena u ubojstvo.Roditelji ubijene studentice nakon presude poručili su da u izrečenoj kazni, ističući kako im optuženi nikada nije izrazio kajanje.