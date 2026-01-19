Visoki kazneni sud odlučuje o žalbama u slučaju ubojstva Mihaele Berak
19.01.2026. 16:37
Visoki kazneni sud u srijedu će razmatrati žalbe u slučaju ubojstva Mihaele Berak, 21-godišnje osječke studentice koju je u rujnu 2023. iz službenog pištolja usmrtio tada aktivni policajac Marko Smažil. Županijski sud u Osijeku ga je u ožujku ove godine nepravomoćno osudio na 18 godina zatvora zbog ubojstva.
Smažil se na presudu žalio, tvrdeći da nije imao namjeru ubiti Mihaelu te da je hitac ispaljen slučajno. Smatra da se u konkretnom slučaju može govoriti tek o nehajnom kaznenom djelu ili općeopasnoj radnji, a ne o ubojstvu, te očekuje da će Visoki kazneni sud uvažiti njegovu žalbu.
S druge strane, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku traži strožu kaznu, ocjenjujući da je izrečena zatvorska kazna preblaga. Sjednica žalbenog vijeća bit će zatvorena za javnost, kao i cijeli prvostupanjski postupak.
U obrazloženju presude sud je naveo da je Smažilova krivnja dokazana iskazima svjedoka, materijalnim dokazima i vještačenjima. Svjedoci su opisali optuženog kao posesivnog i kontrolirajućeg, a sud je utvrdio da je u trenutku ubojstva imao 0,63 promila alkohola u krvi, ali je bio ubrojiv. Njegovu obranu ocijenio je nelogičnom i nevjerodostojnom, zaključivši da je djelovao s izravnom namjerom.
Sud je posebno istaknuo da je riječ o policijskom službeniku obučenom za rukovanje oružjem te da su vještaci utvrdili kako je udaljenost pucnja bila oko 30 centimetara. Kao otegotnu okolnost naveo je i ponašanje nakon pucnjave – mijenjanje spremnika i premještanje predmeta u stanu.
Podsjetimo, prema optužnici, Smažil je 20. rujna 2023. oko 22 sata u svom stanu u Osijeku iz pištolja pucao u glavu Mihaele Berak, nanijevši joj smrtonosne ozljede glave i vrata. Policija je isprva slučaj vodila kao nehajno rukovanje oružjem, no kvalifikacija je kasnije promijenjena u ubojstvo.
Roditelji ubijene studentice nakon presude poručili su da u izrečenoj kazni ne vide zadovoljštinu, ističući kako im optuženi nikada nije izrazio kajanje.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Smažil se na presudu žalio, tvrdeći da nije imao namjeru ubiti Mihaelu te da je hitac ispaljen slučajno. Smatra da se u konkretnom slučaju može govoriti tek o nehajnom kaznenom djelu ili općeopasnoj radnji, a ne o ubojstvu, te očekuje da će Visoki kazneni sud uvažiti njegovu žalbu.
S druge strane, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku traži strožu kaznu, ocjenjujući da je izrečena zatvorska kazna preblaga. Sjednica žalbenog vijeća bit će zatvorena za javnost, kao i cijeli prvostupanjski postupak.
U obrazloženju presude sud je naveo da je Smažilova krivnja dokazana iskazima svjedoka, materijalnim dokazima i vještačenjima. Svjedoci su opisali optuženog kao posesivnog i kontrolirajućeg, a sud je utvrdio da je u trenutku ubojstva imao 0,63 promila alkohola u krvi, ali je bio ubrojiv. Njegovu obranu ocijenio je nelogičnom i nevjerodostojnom, zaključivši da je djelovao s izravnom namjerom.
Sud je posebno istaknuo da je riječ o policijskom službeniku obučenom za rukovanje oružjem te da su vještaci utvrdili kako je udaljenost pucnja bila oko 30 centimetara. Kao otegotnu okolnost naveo je i ponašanje nakon pucnjave – mijenjanje spremnika i premještanje predmeta u stanu.
Podsjetimo, prema optužnici, Smažil je 20. rujna 2023. oko 22 sata u svom stanu u Osijeku iz pištolja pucao u glavu Mihaele Berak, nanijevši joj smrtonosne ozljede glave i vrata. Policija je isprva slučaj vodila kao nehajno rukovanje oružjem, no kvalifikacija je kasnije promijenjena u ubojstvo.
Roditelji ubijene studentice nakon presude poručili su da u izrečenoj kazni ne vide zadovoljštinu, ističući kako im optuženi nikada nije izrazio kajanje.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)