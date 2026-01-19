porast lažnih e-mailova

Kako izgleda ova prevara?

Zašto je ovo opasno?

Što kažu iz Mete, kompanije koja je vlasnik Instagrama?

Ispravili smo problem koji je vanjskoj strani omogućavao slanje zahtjeva za e-mailove za resetiranje lozinke nekim korisnicima. Nije došlo do sigurnosnog proboja naših sustava i Instagram računi su sigurni. Ove poruke možete zanemariti, ispričavamo se zbog moguće zabune

Metini ključni savjeti korisnicima

Ova prijevara još je jedan podsjetnik koliko je važno razvijati digitalnu pismenost i kritičko razmišljanje u online okruženju. Apeliramo na sve korisnike da uvijek provjere autentičnost poruka koje traže hitnu reakciju. Ako niste sigurni, nemojte klikati na poveznice, ne unosite svoje podatke i potražite savjet stručnjaka. Pravovremenom reakcijom i informiranošću možemo spriječiti štetu i zajedno graditi sigurnije digitalno okruženje za sve

Tomislav Ramljak

Foto: Pexels.com/Ilustracija

U posljednjih nekoliko dana zabilježen jeprema korisnicima, stogaupozorava građane na porast. Riječ je okoji korisnike obavještavaju o navodnom zahtjevu za, iako oni sami nisu pokrenuli takvu radnju. Cilj ove prijevare je krađa pristupnih podataka i preuzimanje Instagram računa.E-mail koji korisnici dobivaju izgledaju vrlo uvjerljivo jer koriste identičan font, logotipe i izraze kao Instagram. U e-mailu piše: "Dobili smo zahtjev za ponovnim postavljanjem vaše lozinke za Instagram", a ispod se nudi gumb za poništavanje lozinke ili poveznica za “resetiranje” lozinke.Ako kliknete na lažnu poveznicu i unesete svoju lozinku, napadači mogu preuzeti kontrolu nad vašim Instagram profilom. Nakon toga mogu vašim imenom slati poruke, manipulirati kontaktima ili čak pokušati izmamiti novac od vaših prijatelja i pratitelja. Cilj prevaranata je iskoristiti osjećaj hitnosti koji izaziva ovaj e-mail kako bi naveli korisnike na nepromišljenu reakciju.- izjava je Mete na društvenoj mreži X o incidentu s resetom e-mailovima.- Zaprimanje e-maila za reset lozinke ne znači nužno da je račun hakiran.Do toga može doći ako je netko prilikom prijave ili resetiranja lozinke greškom upisao vašu e-mail adresu ili korisničko ime.- Vašem Instagram računu ne može se pristupiti bez lozinke ili bez klika na poveznicu iz e-maila, stoga je račun siguran ako niste poduzeli nikakvu radnju.- Službeni e-mailovi Instagrama dolaze isključivo s adrese @mail.instagram.com.- Ako poruka dolazi s druge adrese, postoji velika vjerojatnost da je riječ o phishing prijevari i takve poruke ne treba otvarati niti klikati na poveznice ili privitke.- Ako imate dodatnih sigurnosnih sumnji, Meta preporučuje promjenu lozinke i uključivanje dvofaktorske autentifikacije kako bi se dodatno zaštitio račun.- Korisnicima se također savjetuje da koriste Instagramove službene alate za provjeru sigurnosti računa i rješavanje problema s prijavom isključivo putem aplikacije ili službene web-stranice.Centar za sigurniji internet kontinuirano prati aktualne digitalne prijetnje, educira građane i pruža podršku djeci, mladima i odraslima u zaštiti na internetu.– poručio jeiz Centra za sigurniji Internet.