Makpharm d.o.o. distributer lijeka Bleo-cell prašak za otopinu za injekciju u suradnji s HALMED-om provodi povlačenje serije 242129D (rok valjanosti: 30. travnja 2026.) iz preventivnih razloga zbog sumnje u kakvoću lijeka. Povlačenje se provodi do razine ljekarni.

Trenutačno nema zamjenskog lijeka s istom djelatnom tvari u Hrvatskoj. Pacijenti se mogu obratiti svom liječniku ili ljekarniku za pitanja o terapiji.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


