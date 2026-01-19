Makpharm d.o.o.

Bleo-cell prašak za otopinu za injekciju

242129D

kakvoću lijeka

nema zamjenskog lijeka

distributer lijekau suradnji s HALMED-om provodi povlačenje serije(rok valjanosti: 30. travnja 2026.) iz preventivnih razloga zbog sumnje u. Povlačenje se provodi do razine ljekarni.Trenutačnos istom djelatnom tvari u Hrvatskoj. Pacijenti se mogu obratiti svom liječniku ili ljekarniku za pitanja o terapiji.