Tekst: Ivana Franjić, mag.informatologije

Da nam naši najmlađi čitateljizakinuti u ovom, ulazimo u novu godinu s. Kako na mladima svijet ostaje tako se moramo mi odrasli pobrinuti da odrastu u, a to najbolje možemo učiniti putem pisane riječi. U svijetu u kojem djeca sve ranije posežu za ekranima, kampanja za poticanje čitanja „“ podsjeća nas nasvakodnevnog čitanja barem petnaest minuta dnevno. Izazov „15 po 15“ temelji se na jednostavnoj, ali snažnoj poruci:. Već 15 dana dosljednog čitanja dovoljno je da se uočete da čitanje postane dio svakodnevice. Taj kratki, ali dragocjeni trenutak stvara prostor za zajedništvo, razgovor i razvoj ljubavi prema knjizi. Upravo slikovnice, kao prvi susret djece s književnošću, imaju posebnu ulogu u poticanju čitalačkih navika, ali i u razvoju emocionalne pismenosti, empatije i mašte. Brojne suvremene slikovnice kroz jednostavne, ali snažne priče otvaraju teme koje su djeci bliske, a odraslima važan poticaj za razgovor. Donosimo izbor samo nekih iako smo uvjereni da ćete ih pronaći još mnoštvo za čitanje.Ova slikovnica nježno i duhovito pristupa jednom od najvažnijih, ali i najapstraktnijih pojmova ljubavi. Kroz likove simpatičnih Minimonija, autorica djeci pokazuje da ljubav nije samo velika riječ, već se krije u malim svakodnevnim trenucima: u zagrljaju, dijeljenju, brizi i zajedničkoj igri. Jednostavan tekst i prepoznatljive situacije potiču djecu na razgovor o vlastitim osjećajima, dok ilustracije dodatno naglašavaju toplinu i bliskost koje priča prenosi.„Medine naočale“ slikovnica su snažne poruke o različitosti i empatiji. Kada Medina stavi naočale, svijet oko nje izgleda drukčije baš kao što se i mi često razlikujemo u načinu na koji doživljavamo ljude i situacije. Ova priča potiče djecu da shvate kako ne vide svi svijet na isti način te da je važno pokušati razumjeti perspektivu drugih. Jednostavna radnja i snažne ilustracije čine ovu slikovnicu izvrsnim alatom za razgovor o prihvaćanju i toleranciji.Ova maštovita i duhovita slikovnica pokazuje kako i najmanja promjena može donijeti velike posljedice. „Prstohvat papra“ simbolično govori o ravnoteži, mjeri i pažnji prema drugima, ali i o znatiželji i hrabrosti za isprobavanje nečeg novog. Priča je slojevita, ali pristupačna, te potiče djecu na razmišljanje i postavljanje pitanja, dok bogate ilustracije dodatno produbljuju doživljaj čitanja.Frane i Brane su prijatelji koji se, poput mnoge djece, ponekad ne slažu. Ova slikovnica realno i s puno razumijevanja prikazuje dječje sukobe, osjećaje ljutnje, povrijeđenosti, ali i važnost razgovora i pomirenja. Djeca se lako poistovjećuju s likovima, a priča pruža odličan temelj za razgovor o prijateljstvu, kompromisu i međusobnom poštovanju.U ovoj razigranoj i dinamičnoj slikovnici čitatelji ulaze u svijet kralja Zimuna, gdje se priprema veliki rođendan. Iza vedre i zabavne priče krije se poruka o odgovornosti, ulozi svakog člana zajednice i važnosti suradnje. Kroz humor i bogate ilustracije, djeca uče kako zajedništvo i međusobna pomoć mogu dovesti do uspjeha i zadovoljstva svih.„Snježna pahuljica“ nježna je i poetična priča koja kroz jednostavnu radnju govori o jedinstvenosti i potrebi za pripadanjem. Svaka pahuljica je posebna, baš kao i svako dijete, a ova slikovnica potiče osjećaj samopouzdanja i prihvaćanja vlastite različitosti. Smireni ton priče i tople ilustracije čine je idealnom za zajedničko čitanje prije spavanja ili u mirnim trenucima dana.Kroz kampanju „15 po 15“ podsjećamo se da čitanjedugotrajno da bi bilo vrijedno. Dovoljno je petnaest minuta dnevno kako bi dijeteprema knjigama, obogatilo rječnik i naučilo prepoznavati i izražavati emocije. Sve navedene slikovnice dostupne su ugdje roditelji i djeca mogu pronaći kvalitetne naslove i stvoriti vlastiti mali čitateljski ritual.